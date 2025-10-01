Ο θρύλος Γκριεζμάν έγραψε ιστορία - 200 γκολ με την Ατλέτικο

Ο Αντουάν Γκριεζμάν έγραψε ιστορία στην Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς με το γκολ που σημείωσε στο επιβλητικό 5-1 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης (30/9) έφτασε τα 200 με τη φανέλα των «ροχιμπλάνκος» – επίδοση μοναδική στην ιστορία του συλλόγου.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, με τέσσερις νίκες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Μετά τον θρίαμβο στο Derby Madrileño και το εκκωφαντικό 5-2 κόντρα στη Ρεάλ (27/9), η Ατλέτικο συνέχισε το σερί της συντρίβοντας την Άιντραχτ για τη 2η αγωνιστική του Champions League.

Αν και τα φώτα της δημοσιότητας έχουν στραφεί στον φορμαρισμένο Χούλιαν Άλβαρες, ο σύλλογος εξακολουθεί να έχει ως «σημαία» έναν πραγματικό θρύλο: τον Αντουάν Γκριεζμάν. Ο Γάλλος επιθετικός, που είχε σκοράρει και απέναντι στη Ρεάλ, βρήκε ξανά δίχτυα κόντρα στους Γερμανούς, φτάνοντας σε ένα ανεπανάληπτο ορόσημο.

Ήδη πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ατλέτικο, ο 34χρονος Γκριεζμάν πρόσθεσε ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στην καριέρα του, ξεπερνώντας τα 200 τέρματα με τον σύλλογο που ο ίδιος χαρακτηρίζει «ομάδα της καρδιάς του».