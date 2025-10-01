ΑΕΚ: Ξανά στην εθνική Σουηδίας ο Ελίασον

Ο Νίκλας Ελίασον βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής Σουηδίας για τα παιχνίδια με την Ελβετία και το Κόσοβο.

Στις επιλογές του Γιον Νταλ Τόμασον για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια με την Ελβετία στις 10/10 και το Κόσοβο στις 13/10 βρίσκεται ο Νίκλας Ελίασον.

Ο εξτρέμ της ΑΕΚ επέστρεψε τον Σεπτέμβριο στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και φαίνεται πως βρίσκεται στα πλάνα του Τόμασον, καθώς έχει βρει τον καλό του εαυτό.

