Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού για Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Παρακολουθήστε την συνέντευξη Τύπου της ομάδας του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Δείτε ζωντανά:

