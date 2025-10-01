H... κάλπη της Ευρώπης: Τι θα κάνουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ; (poll)

Πρώτη γεμάτη ευρωπαϊκή εβδομάδα και οι τέσσερις εκπρόσωποί μας ψάχνουν ο καθένας το δικό του μεγάλο αποτέλεσμα, με τον δείκτη δυσκολίας να διαφέρει.

Πρώτος στη μάχη ο Ολυμπιακός, που έχει και την πιο δύσκολη αποστολή απόψε (22:00) στο Έμιρεϊτς, κόντρα στην Άρσεναλ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έρχεται από την γκέλα με την Πάφο στην πρεμιέρα και ψάχνει μία υπέρβαση στο Λονδίνο, σε ένα γήπεδο όπου έχει ζήσει σπουδαίες στιγμές στο παρελθόν.

Η ευρωπαϊκή περιπέτεια των ελληνικών ομάδων συνεχίζεται αύριο (2/10) με τρεις αναμετρήσεις.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το 2/2 στη League Phase του Europa League, φιλοξενώντας την ολλανδική Γκο Αχέντ Ιγκλς, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει πιο δύσκολη αποστολή στην Ισπανία κόντρα στη Θέλτα, θέλοντας να βάλει τέλος στην αγωνιστική του κρίση. Πρεμιέρα για την ΑΕΚ στη League Phase του Conference League, αντιμετωπίζοντας την επικίνδυνη Τσέλιε στη Σλοβενία.

To SDNA ανοίγει τις κάλπες και σας καλεί να ψηφίσετε για τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων:

Loading...

Loading...

Loading...