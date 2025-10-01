ΑΕΚ: Σε διεθνές αναπτυξιακό τουρνουά στη Λιλ η Κ14

Η Κ14 της ΑΕΚ θα πάρει μέρος το Tournoi International U14 As Baisieux τον προσεχή Μάιο.

Αναλυτικά:

Σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο τουρνουά αναπτυξιακού ποδοσφαίρου στη Λιλ της Γαλλίας θα πάρει μέρος η ομάδα Κ14 της ΑΕΚ τον Μάιο του 2026. Πρόκειται για το Tournoi International U14 As Baisieux, στο οποίο έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι στη συνέχεια της καριέρας τους αγωνίστηκαν στο κορυφαίο επίπεδο.

Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή πολύ γνωστοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι, όπως οι Μαρσέιγ, Λιλ, Λιόν, Μπράγκα, και αναμένεται να προστεθούν ακόμα περισσότεροι. Είναι η πρώτη φορά που ένα από τα μικρότερα ηλικιακά τμήματα της ΑΕΚ ταξιδεύει στην Ευρώπη για να συμμετάσχει σε ένα τόσο ανταγωνιστικό διεθνές τουρνουά, γεγονός που αποτελεί ακόμα ένα βήμα εξέλιξης για την Ακαδημία μας.