Μπαρνς: Κήρυξε πτώχευση ο «θρύλος» της Λίβερπουλ

Ο θρύλος της Λίβερπουλ και της εθνικής Αγγλίας, Τζον Μπαρνς, διάγει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του, καθώς κήρυξε πτώχευση.

Η προσωπική του εταιρεία, John Barnes Media Limited, βρέθηκε υπό καθεστώς εκκαθάρισης, αφού συσσώρευσε χρέη που ξεπερνούν τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ και αδυνατούσε πλέον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η εταιρεία του είχε σημαντικές οφειλές από απλήρωτους φόρους, εισφορές, δάνεια και αμοιβές συνεργατών. Η φορολογική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (HMRC) κατέθεσε αίτημα πτώχευσης στις αρχές Αυγούστου, ενώ η απόφαση εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 23 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρθηκε στη London Gazette.

Τα χρέη του Τζον Μπαρνς:

877.479 ευρώ σε απλήρωτο ΦΠΑ, εισφορές Εθνικής Ασφάλισης και φόρους μισθοδοσίας

522.291 ευρώ σε μη εξασφαλισμένους πιστωτές

255.380 ευρώ από προσωπικό δάνειο

63.885 ευρώ για έξοδα

Μιλώντας στο podcast «All Things Business» τον Αύγουστο, ο Μπαρνς έκανε λόγο για παραπλανητικά δημοσιεύματα σχετικά με την οικονομική του κατάσταση, επισημαίνοντας ότι από το 2017 έχει αποπληρώσει περίπου 2,2 εκατομμύρια λίρες, συνεχίζοντας να πληρώνει 10.000 λίρες κάθε μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Έβγαζα πολλά χρήματα, ήμουν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έπαιρνε 10.000 λίρες την εβδομάδα και επωφελήθηκα από αυτό για μερικά χρόνια.



Όπως πολλοί κορυφαίοι αθλητές, έπαθα ζημιά γιατί εμπιστεύτηκα ανθρώπους, με παγίδευσαν αρκετές φορές και έχασα μεταξύ 1 και 1,5 εκατομμύρια μέσα σε τέσσερα χρόνια. Το 2017 άρχισα να μιλάω με την HMRC για το πώς θα μπορούσα να αποπληρώσω αυτά που όφειλα».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Ξέρω πόσο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους εκεί έξω. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν παραθυράκια ή ότι μπορώ να γλιτώσω ή ότι μπορώ να πτωχεύσω και να κρατήσω τα περιουσιακά μου στοιχεία, γιατί έχω ήδη πουλήσει τα πάντα.



Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο. Αλλά κάθε φορά που εμφανίζεται κάτι καινούργιο, εμφανίζονται ιστορίες στον Τύπο που λένε αρνητικά πράγματα για το πώς δεν πληρώνω τους φόρους μου, ενώ πηγαίνω στο δικαστήριο όχι για να πτωχεύσω, αλλά για να ζητήσω άδεια να συνεχίσω να πληρώνω.



Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα της εργατικής τάξης και δεν θέλω οι σκληρά εργαζόμενοι να νομίζουν ότι έχω όλα αυτά τα χρήματα και δεν πληρώνω φόρους. Θα ήταν εύκολο να πτωχεύσω γιατί δεν μπορούν να μου πάρουν τίποτε άλλο».