Φίγκο: Επιστρέφει σε ματς της Μπαρτσελόνα ως στέλεχος της UEFA - 25 χρόνια μίσους σε μια βραδιά!

Τα «φαντάσματα» του παρελθόντος ξαναζωντανεύουν. Ο Λουίς Φίγκο, ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ονόματα στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, επιστρέφει απόψε (1/10) στο γήπεδο που φιλοξενεί προσωρινά τους «μπλαουγκράνα», το «Μονζουίκ».

Αυτή τη φορά όμως με εντελώς διαφορετικό ρόλο, ως πρεσβευτής της UEFA για το ματς του Champions League ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν (22.00).

Πρόκειται για την πρώτη του επίσκεψη σε εντός έδρας αγώνα της Μπαρτσελόνα μετά το 2009, όταν αγωνιζόταν με την Ίντερ απέναντι στους Καταλανούς στο «Καμπ Νόου». Ωστόσο, η πιο ζωντανή ανάμνηση που διατηρούν οι φίλαθλοι γι’ αυτόν παραμένει η πολύκροτη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2000, μια κίνηση που τον στιγμάτισε στα μάτια των Καταλανών ως «προδότη».

Η εχθρότητα απέναντί του δεν έχει υποχωρήσει μολονότι έχουν περάσει 25 χρόνια. Η Μπαρτσελόνα δεν συγχώρεσε ποτέ τον Φίγκο, και η πρώτη του επιστροφή στο «Καμπ Νόου» με τη φανέλα της Ρεάλ συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες, πανό, χαρτονομίσματα με το πρόσωπό του και το πιο χαρακτηριστικό ένα κεφάλι γουρουνιού που πετάχτηκε προς το μέρος του, σε ένα από τα πιο ιστορικά γεγονότα στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.



Στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Tu Diràs» του καταλανικού σταθμού RAC1, η επικείμενη άφιξη του Φίγκο προκάλεσε αντιδράσεις. «Είναι ταπείνωση, ο Φίγκο δεν πρέπει να πατήσει στο θεωρείο των επισήμων μας», δήλωσε ένας από τους παραγωγούς της εκπομπής. Ακόμα και ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Γκασπάρ, δεν χαρίστηκε στις δηλώσεις του: «Ο Φίγκο είναι ο μοναδικός εχθρός της Μπαρτσελόνα».