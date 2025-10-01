ΑΕΚ: Τα εισιτήρια του αγώνα με την Αμπερντίν

Στην κυκλοφορία τίθενται από την Παρασκευή (3/10) τα εισιτήρια του αγώνα της ΑΕΚ με την Αμπερντίν στην OPAP Arena την Πέμπτη (23/10, 19:45), για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας που δεν έχουν προμηθευτεί το πακέτο εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων της League Phase του UEFA Conference League, μπορούν να διασφαλίσουν τη θέση τους για τον αγώνα με την Aberdeen FC, ο οποίος θα διεξαχθεί στην OPAP Arena την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 19:45.

Όλοι οι κάτοχοι διαρκείας θα λάβουν σχετικό e-mail, το οποίο περιλαμβάνει και το link για την ολοκλήρωση της πληρωμής, το οποίο θα παραμείνει ενεργό μέχρι και τη Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι.

Η διάθεση των εισιτηρίων για το ευρύ κοινό θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Όποιος μικρός φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να κλείσει θέση για το Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων, καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.

Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της OPAP ARENA, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.



OI TIMEΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ



