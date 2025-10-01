Ιάγκο Άσπας ενόψει ΠΑΟΚ: «Είναι η στιγμή να είμαστε ενωμένοι»

Η Θέλτα βιώνει μία πολύ δύσκολη περίοδο στην αρχή της σεζόν, χωρίς να έχει πανηγυρίσει νίκη, με τον εμβληματικό αρχηγό της, Ιάγκο Άσπας να στέλνει μήνυμα «ενότητας» στον κόσμο - Αποστολή στην Ισπανία

Ημέρες... κρίσης βιώνει η ομάδα της Γαλικίας, την οποία αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη (2/10 22:00) στο «Μπαλαϊδος», για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο 38χρονος ηγέτης της Θέλτα, Ιάγκο Άσπας, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα από το μακρινό 2015, έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει ΠΑΟΚ, με τους Ισπανούς να ψάχνουν... αντίδραση.

«Ώρα να είμαστε ενωμένοι και να πιέσουμε περισσότερο από ποτέ. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να ανατρέψουμε την κατάσταση, όπως το έχουμε κάνει πολλές φορές μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άσπας, που «ανδρώθηκε» στις ακαδημίες της Θέλτα.

Μπόρχα Ιγκλέσιας, Ούγο Σοτέλο, Μάνου Φερνάντεθ και Γιοέλ Λάγκο, έχουν επίσης στείλει τις τελευταίες ημέρες μηνύματα στην ίδια... κατεύθυνση με τον αρχηγό τους.

Μία αναμέτρηση μεταξύ δύο «πληγωμένων» ομάδων, οι οποίες ψάχνουν διακαώς τη νίκη «βάλσαμο» ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

