Γνώριμος Γερμανός στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός - Στον... πάγκο ο Ζαμπαλάς

Γερμανική η διαιτητική ομάδα και του δεύτερου ντέρμπι της σεζόν, με την ΚΕΔ να στέλνει στην Τούμπα τον Χαρμ Όσμερς, από την πρώτη κατηγορία της UEFA.

Γνώριμη σφυρίχτρα στο κυριακάτικο ντέρμπι της Τούμπας, με την ΚΕΔ να φέρνει ξανά Γερμανό διαιτητή. Ο λόγος για τον Χαρμ Όσμερς, με τον 40χρονο ρέφερι να έχει διευθύνει κι άλλα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος στο πρόσφατο παρελθόν. Πιο πρόσφατο το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 στα περσινά πλέι οφ. Πέρυσι διηύθυνε επίσης τους αγώνες Άρης-Παναθηναϊκός 2-0 και Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ, Κρίστιαν Γκίτελμαν, 4ος ο Φωτιάς και στο VAR οι Γιόχαν Πφάιφερ, Τζήλος.

Από εκεί και πέρα στο Παναθηναϊκός-Ατρόμητος ορόιστηκε ο Πολυχρόνης (VAR ο Ευαγγέλου), στο Κηφισιά-ΑΕΚ ο Βεργέτης (VAR ο Σιδηρόπουλος) και στο ΟΦΗ-Άρης ο Τζήλος (VAR ο Τσακαλίδης).

