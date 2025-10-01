Γνώριμος Γερμανός στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός - Στον... πάγκο ο Ζαμπαλάς

Γνώριμη σφυρίχτρα στο κυριακάτικο ντέρμπι της Τούμπας, με την ΚΕΔ να φέρνει ξανά Γερμανό διαιτητή. Ο λόγος για τον Χαρμ Όσμερς, με τον 40χρονο ρέφερι να έχει διευθύνει κι άλλα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος στο πρόσφατο παρελθόν. Πιο πρόσφατο το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 στα περσινά πλέι οφ. Πέρυσι διηύθυνε επίσης τους αγώνες Άρης-Παναθηναϊκός 2-0 και Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1.
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ, Κρίστιαν Γκίτελμαν, 4ος ο Φωτιάς και στο VAR οι Γιόχαν Πφάιφερ, Τζήλος.
Από εκεί και πέρα στο Παναθηναϊκός-Ατρόμητος ορόιστηκε ο Πολυχρόνης (VAR ο Ευαγγέλου), στο Κηφισιά-ΑΕΚ ο Βεργέτης (VAR ο Σιδηρόπουλος) και στο ΟΦΗ-Άρης ο Τζήλος (VAR ο Τσακαλίδης).
