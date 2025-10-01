Youth League: Μαθαίνει αντίπαλο ο ΠΑΟΚ

Στη μακρινή Ισλανδία σήμερα (1/10 16:00) διεξάγεται ο επαναληπτικός του Ακουρέιρι-Γιελγκάβα, τον νικητή του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στην επιστροφή στο Youth League.

Οι Κυπελλούχοι Κ19 μετρούν... αντίστροφα για την επιστροφή τους στα «αστέρια», καθώς στις 22 Οκτωβρίου θα ταξιδέψουν σε Ισλανδία ή Λετονία για το Round 2 του Youth League.

Σήμερα (1/10 16:00), στο μακρινό Ακουρέιρι της Ισλανδίας, η τοπική ομάδα υποδέχεται τη Γιελγκάβα, με το 2-2 της Λετονίας να αφήνει «ανοιχτούς» λογαριασμούς.

Ο ΠΑΟΚ του Πέτρου Τσιαπακίδη θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στις 22 του μήνα τον νικητή του ζευγαριού, ενώ στις 5 Νοεμβρίου θα τον υποδεχθεί στη ρεβάνς του Καυτανζογλείου.

Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (5/10 13:00) απέναντι στον Ολυμπιακό στις εγκαταστάσεις του Λόλα.

Το πρόγραμμα είναι αρκετά «βαρύ» για τους Θεσσαλονικείς, καθώς λίγο πριν ταξιδέψουν σε Λετονία ή Ισλανδία (22/10, τέσσερις μέρες νωρίτερα, θα βρεθούν στην Αθήνα να αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ, η οποία έχει όπως και ο ΠΑΟΚ το απόλυτο 4/4 νίκες.