Προπονητής Πάφου μετά την πεντάρα από την Μπάγερν: «Παίζαμε με την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη»

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε «περίπατο» στην Κύπρο, επικρατώντας εύκολα της Πάφου με 5-1 και τεχνικός της πρωταθλήτριας του νησιού, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, αναγνώρισε την ανωτερότητα των Βαυαρών.

«Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε. Ξέραμε ότι παίζαμε με την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Προσπαθήσαμε να ανταγωνιστούμε αλλά ο αντίπαλος είχε πάρα πολλή ποιότητα. Προσπαθήσαμε να χτυπήσουμε με κάποιες αντεπιθέσεις, δεν είχαμε πολλές αλλά προσπαθήσαμε να δώσουμε το καλύτερο για τον κόσμο μας», τόνισε ο Ισπανός κόουτς και συμπλήρωσε:

«Κρατάω την προσπάθεια των παικτών μέχρι τέλους. Ειδικά στο β' μέρος βάλαμε λίγη πίεση σε κάποιες στιγμές. Κοιτάζουμε τα επόμενα παιχνίδια. Δεν πιστεύω ότι μια τέτοια ήττα μπορεί να μας προκαλέσει πλήγμα στην ψυχολογία. Η Μπάγερν σκοράρει πολλά γκολ σε κάθε παιχνίδι. Θα μπορούσε να έβαζε και άλλα γκολ. Κάναμε την προσέγγισή μας και δεν δούλεψε. Η Μπάγερν έχει πολλαπλάσιο μπάτζετ από εμάς, η ποιότητα του ρόστερ είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας».