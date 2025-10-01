Ο ασταμάτητος Εμπαπέ έγραψε ξανά ιστορία στην Ευρώπη

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο άνετο 0-5 της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Καϊράτ στο Αλμάτι (30/9), σημειώνοντας ακόμη ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ.
Με αυτή την εμφάνιση, ο 27χρονος έφτασε τα 60 γκολ στο Champions League, επίδοση που πέτυχε σε μόλις 89 συμμετοχές με Μονακό, Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ Μαδρίτης. Το στατιστικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν σκεφτεί κανείς ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο χρειάστηκε 98 ματς για να φτάσει στο ίδιο νούμερο, ενώ μόνο οι Λεβαντόφσκι (85) και Μέσι (80) το κατάφεραν γρηγορότερα.
Το χατ-τρικ στο Καζακστάν ήταν το τέταρτο του Εμπαπέ στη διοργάνωση, επίδοση που τον φέρνει δίπλα στον μεγάλο Πίπο Ιντζάγκι. Ένα ακόμη θα τον ανεβάσει στην κορυφή της σχετικής λίστας για εκτός έδρας αποστολές.
Κλείνοντας τον Σεπτέμβριο με γκολ σε κάθε παιχνίδι που έδωσε, ο Γάλλος επιθετικός έχει ήδη φτάσει τα 15 τέρματα τη φετινή σεζόν, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε τρομερή φόρμα και έτοιμος για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις.
4 - Kylian Mbappé has scored his fourth UEFA Champions League hat-trick, three of which have come in away games - the joint-most hat-tricks scored away from home in the competition's history, along with Filippo Inzaghi. Magic. pic.twitter.com/KLCo9F4y1A— OptaJose (@OptaJose) September 30, 2025