Ο ασταμάτητος Εμπαπέ έγραψε ξανά ιστορία στην Ευρώπη

Ο Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει να σπάει ρεκόρ και να αφήνει το στίγμα του στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο άνετο 0-5 της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Καϊράτ στο Αλμάτι (30/9), σημειώνοντας ακόμη ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ.

Με αυτή την εμφάνιση, ο 27χρονος έφτασε τα 60 γκολ στο Champions League, επίδοση που πέτυχε σε μόλις 89 συμμετοχές με Μονακό, Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ Μαδρίτης. Το στατιστικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν σκεφτεί κανείς ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο χρειάστηκε 98 ματς για να φτάσει στο ίδιο νούμερο, ενώ μόνο οι Λεβαντόφσκι (85) και Μέσι (80) το κατάφεραν γρηγορότερα.

Το χατ-τρικ στο Καζακστάν ήταν το τέταρτο του Εμπαπέ στη διοργάνωση, επίδοση που τον φέρνει δίπλα στον μεγάλο Πίπο Ιντζάγκι. Ένα ακόμη θα τον ανεβάσει στην κορυφή της σχετικής λίστας για εκτός έδρας αποστολές.

Κλείνοντας τον Σεπτέμβριο με γκολ σε κάθε παιχνίδι που έδωσε, ο Γάλλος επιθετικός έχει ήδη φτάσει τα 15 τέρματα τη φετινή σεζόν, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε τρομερή φόρμα και έτοιμος για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις.

▪️Kylian Mbappé

▪️Lionel Messi

▪️Robert Lewandowski

▪️Cristiano Ronaldo

▪️Karim Benzema

▪️Raúl González#UCL pic.twitter.com/00bToNBOxE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2025