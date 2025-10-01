Πρόεδρος Θέλτα ενόψει ΠΑΟΚ: «Είναι ένα...δώρο η Ευρώπη, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα»

Η πρόεδρος της Θέλτα, Μαριάν Μουρίνο, μίλησε για την επιστροφή της αντιπάλου του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί «δώρο» για την ομάδα του Βίγκο, αλλά, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, η ομάδα πρέπει να επικεντρωθεί στο πρωτάθλημα - Αποστολή στην Ισπανία

Η πρώτη κυρία του συλλόγου της Γαλικίας, βρέθηκε σε εκδήλωση της τοπικής Ένωσης Δημοσιογράφων, μετά το τέλος της οποίας, μίλησε στα ΜΜΕ που έδωσαν το «παρών». Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην επιστροφή της Θέλτα στην Ευρώπη, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά και στο κακό ξεκίνημα της Θέλτα στη La Liga.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την «περίεργη» εβδομάδα που πέρασε η Θέλτα: «Ήταν έντονη περισσότερο παρά περίεργη, με ταξίδια. Δεν είχαμε συνηθίσει να ταξιδεύουμε μεσοβδόμαδα, χρειάστηκε να επιστρέψουμε, σχεδόν χωρίς ξεκούραση φύγαμε για την Έλτσε και τώρα ήδη ετοιμαζόμαστε για τον αγώνα της Πέμπτης. Ήταν, λοιπόν, μια έντονη εβδομάδα».

Για την κατάσταση της ομάδας: «Το ζω με ηρεμία και με προσμονή, θέλω να έρθει επιτέλους η Πέμπτη. Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στη δουλειά που έχουμε κάνει, σε όσα είδαμε πέρυσι, σε όσα αντιμετωπίζουμε φέτος και, φυσικά, υπάρχει πολλή εμπιστοσύνη».

Για το αν περίμενε διαφορετική εκκίνηση της σεζόν: «Στο ποδόσφαιρο μπορεί να πάνε τα πράγματα καλά ή άσχημα, ανάλογα με πολλούς παράγοντες. Περιμέναμε να ξεκινήσουμε καλύτερα; Πάντα το περιμένεις. Είμαστε πολύ ανήσυχοι για το πώς ξεκινήσαμε; Όχι, γιατί έχουμε δει την ομάδα να παίζει πολύ καλά σε αρκετά ματς, έχουμε δει ένα ισχυρό σύνολο, και αυτό είναι όλο».

Για τον προπονητή και αν υπάρχει εμπιστοσύνη: «Ταξιδέψαμε και ήμασταν πολλή ώρα μαζί του, αύριο θα είμαι πάλι μαζί του και την Πέμπτη επίσης. Μιλάμε πάντα. Πιστεύω πως ο Κλαούντιο είναι ένας πολύ λογικός και ειλικρινής προπονητής, που δεν αυτοκοροϊδεύεται, που αναλύει πολύ καλά τις καταστάσεις και όταν λέει κάτι, το λέει γιατί το πιστεύει πραγματικά. Κι εμείς είμαστε όλοι εδώ για να τον στηρίξουμε, να ενωθούμε και να βγούμε μπροστά όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Φυσικά, υπάρχει εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία».

Για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ: «Πρέπει να τον ζήσουμε με τεράστιο ενθουσιασμό. Η Ευρώπη ήταν ένα δώρο, ιδιαίτερα για όλα αυτά τα παιδιά της ακαδημίας που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Για εμάς, στη διοίκηση του συλλόγου, είναι επίσης η πρώτη φορά. Και για τον Κλαούντιο και το τεχνικό του τιμ. Όπως λέει κι ο ίδιος, είναι ένα βραβείο. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, να έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας, αλλά να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα. Η Θέλτα πρέπει να βρίσκεται στην Πριμέρα Ντιβισιόν, πρέπει να δουλέψουμε για να μείνουμε εκεί και να απολαύσουμε αυτό το δώρο που είναι η Ευρώπη».