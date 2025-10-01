Γκρούγιτς: «Υποσχέθηκα στον Νίκολιτς ότι θα έρθω στην ΑΕΚ»

Το παρασκήνιο της μετακίνησής του στην ΑΕΚ αποκάλυψε ο Μάρκο Γκρούγιτς, μιλώντας στη Σερβία.

Το παιχνίδι της Πόρτο με τον Ερυθρό Αστέρα για το Europa League κλήθηκε να σχολιάσει ο Μάρκο Γκρούγιτς στην ιστοσελίδα Mozzartsport, ενώ μίλησε και για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ και τον ρόλο που έπαιξε ο Μάρκο Νίκολιτς σε αυτή.

Ο 29χρονος Σέρβος μέσος, που έχει αγωνιστεί και σε Πόρτο και σε Ερυθρό Αστέρα, ανέφερε για το ματς της Πέμπτης: «Πολλοί παίκτες έχουν αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, έχει έρθει ένας νέος προπονητής. Όπως γνωρίζετε, η Πόρτο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή και την αποδέσμευση ταλαντούχων παικτών για να κάνει κορυφαίες μεταγραφές εξόδου. Λίγοι πίστευαν ότι θα ξεκινούσαν έτσι σε όλα τα μέτωπα. Έχουν όλες τις νίκες, ας πούμε ότι κάποιοι αντίπαλοι ήταν από την κατηγορία του μέσου ή του αδύναμου. Αλλά αν νικήσεις τη Σπόρτινγκ από τη Λισαβόνα, και αυτό ως φιλοξενούμενη, τότε αυτό λέει κάτι. Πριν από το πρωτάθλημα, η Σπόρτινγκ φαινόταν σαν το πρώτο φαβορί, οι πρωταθλητές. Η Πόρτο είναι σοβαρή, πολύ σοβαρή. Θα πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή και να τερματίσουν τη σειρά...».

Για τον τραυματισμό που είχε την περσινή σεζόν: «Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως ψυχολογικά. Τώρα έχει παρόμοιο τραυματισμό και ο Ματέο Κόβατσιτς. Μιλήσαμε, του έδωσα στήριξη. Είχα πόνους τόσο έντονους που κάποια στιγμή με δυσκολία μπορούσα να φορέσω παπούτσι, πάντα μου ήταν στενό. Ίσως κι εγώ έκανα λάθος, προσπαθώντας με εναλλακτικές θεραπείες να βρω λύση. Δεν βοήθησε. Τελικά το έλυσα με χειρουργείο και επέστρεψα δυνατός στο γήπεδο. Μάλιστα, πίστευα ότι μπορούσα να πάρω άλλη μια ευκαιρία στην Πόρτο, παρότι ήμουν στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου μου».

Στον ρόλο που έπαιξε ο Μάρκο Νίκολιτς στην απόφασή του να ενταχθεί στην ΑΕΚ: «Μιλήσαμε αρκετές φορές. Μου έδειξε πως με θέλει πραγματικά στην ομάδα του. Είχα και άλλη μια πρόταση, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Υποσχέθηκα στον Μάρκο ότι θα έρθω, εφόσον όλα τακτοποιηθούν στην Πόρτο. Μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά, όμως αυτή η αρχή της σεζόν είναι μόνο το ζέσταμα. Το δύσκολο πρόγραμμα μάς περιμένει μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου, ως τώρα δεν έχουμε παίξει ούτε ένα ντέρμπι».

Για τη ζωή στην Αθήνα και τους συμπαίκτες του από τα Βαλκάνια: «Έχω εδώ τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Είμαστε αρκετοί Βαλκάνιοι. Ο Βίντα, ο Λιούμπιτσιτς, ο Λούκα Γιόβιτς. Καλή παρέα, όμορφη πόλη. Περιμένουν από εμάς να αναλάβουμε ευθύνες και να πετύχουμε περισσότερα απ’ όσα έκανε η ΑΕΚ την περσινή σεζόν. Αύριο μας περιμένει και η αναμέτρηση με τη Τσέλιε, θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Άκουσα ότι έχουν εξαιρετικό Ισπανό προπονητή».