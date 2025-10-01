Champions League... part 2: Τα «φώτα» στη Βαρκελώνη

Με εννιά αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η δεύτερη «στροφή» της φετινής League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
«Αυλαία» σε Μπακού και Βρυξέλλες στις 19:45, με την Καραμπάγκ να υποδέχεται την Κοπεγχάγη και την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ τη Νιουκάστλ.
Στις 22:00 το υπόλοιπο «μενού», με Μπαρτσελόνα-Παρί, Άρσεναλ - Ολυμπιακός, Βιγιαρεάλ- Γιουβέντους, Μονακό - Σίτυ, Λεβερκούζεν - Αϊντχόβεν, Ντόρτμουντ - Μπιλμπάο και Νάπολι - Σπόρτινγκ.
Αναλυτικά το σημερινό (1/10) πρόγραμμα:
- 19:45 / Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη
- 19:45 / Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Νιουκάστλ
- 22:00 / Νάπολι - Σπόρτινγκ
- 22:00 / Ντόρτμουντ - Μπιλμπάο
- 22:00 / Λεβερκούζεν - Αϊντχόβεν
- 22:00 / Μονακό - Μάντσεστερ Σίτυ
- 22:00 / Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους
- 22:00 / Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν
- 22:00 / Άρσεναλ - Ολυμπιακός