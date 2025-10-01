Champions League... part 2: Τα «φώτα» στη Βαρκελώνη

Με Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζεται το δεύτερο «μέρος» της 2ης αγωνιστικής του φετινού Champions League.

Με εννιά αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η δεύτερη «στροφή» της φετινής League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

«Αυλαία» σε Μπακού και Βρυξέλλες στις 19:45, με την Καραμπάγκ να υποδέχεται την Κοπεγχάγη και την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ τη Νιουκάστλ.

Στις 22:00 το υπόλοιπο «μενού», με Μπαρτσελόνα-Παρί, Άρσεναλ - Ολυμπιακός, Βιγιαρεάλ- Γιουβέντους, Μονακό - Σίτυ, Λεβερκούζεν - Αϊντχόβεν, Ντόρτμουντ - Μπιλμπάο και Νάπολι - Σπόρτινγκ.

Αναλυτικά το σημερινό (1/10) πρόγραμμα: