Φαν Ντάικ: «Πρέπει να σταματήσουμε τα ανόητα λάθη»

Η Λίβερπουλ γνώρισε την ήττα με 1-0 από τη Γαλατασαράι στην «καυτή» ατμόσφαιρα της Κωνσταντινούπολης για το Champions League, χάνοντας παράλληλα και τον Άλισον λόγω τραυματισμού. Οι «κόκκινοι», που είχαν ήδη δει το αήττητο τους να σπάει το Σάββατο στο Λονδίνο από την Κρίσταλ Πάλας, μέτρησαν δεύτερη σερί ήττα.

Ο αρχηγός τους, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, μιλώντας μετά το ματς τόνισε την ανάγκη για βελτίωση: «Μισώ να χάνω. Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά σίγουρα χρειάζεται βελτίωση. Κάναμε ένα βήμα σε σχέση με το Σάββατο, αλλά αυτό δεν ήταν δύσκολο γιατί εκείνη η εμφάνιση ήταν κακή. Πρέπει να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες μας, να μη χαρίζουμε πέναλτι και να μην κάνουμε ανόητα λάθη. Είναι εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις, αλλά είναι μια διαδικασία».

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε νωρίς (16΄) με πέναλτι του Βίκτορ Όσιμεν. Η Λίβερπουλ κλήθηκε να αγωνιστεί σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, καθώς τη νύχτα πυροτεχνήματα έξω από το ξενοδοχείο διέκοψαν τον ύπνο της αποστολής.

Ο τεχνικός των «κόκκινων», Άρνε Σλοτ, στάθηκε στην καλύτερη εικόνα της ομάδας σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, αν και αναγνώρισε πως λεπτομέρειες έκριναν το αποτέλεσμα: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις στη Γαλατασαράι, όπως δεν ήταν και στο Σέλχαρστ Παρκ. Τώρα έρχεται και η Τσέλσι εκτός έδρας, δύσκολο πρόγραμμα. Είδα πολλά θετικά, ειδικά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο, το παιχνίδι διακόπηκε συχνά και χάσαμε ρυθμό».

Η απώλεια του Άλισον είναι μεγάλη, καθώς ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας θα λείψει από το σαββατιάτικο ντέρμπι με την Τσέλσι. Πρόβλημα υπάρχει και με τον Ούγκο Εκιτικέ, που αποχώρησε τραυματίας ενώ ο Αλεξάντερ Ίσακ, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ, δεν είναι ακόμη στο 100% και ο Μοχάμεντ Σαλάχ συνεχίζει σε χαμηλές πτήσεις.