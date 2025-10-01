Δοκιμασία και για την Κ19 του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρσεναλ

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει σήμερα την Άρσεναλ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Πριν ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρεθεί στο Emirates για την σπουδαία αναμέτρηση με την Άρσεναλ, η ομάδα Νέων των «ερυθρόλευκων» θα αντιμετωπίσει στις 15:00 τους «κανονιέρηδες», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Youth League.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο και στοχεύει σε ένα ακόμα καλό αποτέλεσμα, μετά τη νίκη με 4-0 επί της Πάφου στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε πριν από το παιχνίδι: «Επιστρέφουμε στο Youth League, με έναν πολύ απαιτητικό αγώνα με αντίπαλο την Άρσεναλ. Είναι μια καλή πρόκληση για εμάς αλλά και μια ευκαιρία να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας σε υψηλό επίπεδο για ακόμη μια φορά. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας και να βγάλουμε την ίδια ενέργεια και συγκέντρωση που είχαμε και με την Πάφο.

Είναι σημαντικό οι ποδοσφαιριστές μας να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους, να έχουμε την απόδοση που θέλουμε, και να συνεχίσουν να εξελίσσονται μέσα από τέτοιες διοργανώσεις και νίκες».

Στην αποστολή της Κ19 του Ολυμπιακού συμμετέχουν οι: Αλαφάκης, Ρολάκης, Λιατσικούρας, Καρκατσάλης, Θεοδωρίδης, Σιώζιος, Φράγκος, Μίλισιτς, Καμπαγιοβάνης, Τζαμαλής, Φίλης, Βασιλακόπουλος, Χάμζα, Κολοκοτρώνης, Χριστοδουλόπουλος, Λάνα, Κορτές, Τρικαλιώτης, Νουχάι, Γεωργακόπουλος, Αβραμούλης και Κότσαλος.