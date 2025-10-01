Βίντεο από την επίθεση που δέχτηκαν οι οπαδοί της ΑΕΛ στο Περιστέρι (vid)

Οπαδοί επιτέθηκαν στα αυτοκίνητα των Λαρισαίων φιλάθλων που έφευγαν από το Περιστέρι.

Στο φως ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση που δέχτηκαν οπαδοί της ΑΕΛ στο Περιστέρι τη Δευτέρα, μετά τον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Σύμφωνα με το βίντεο του onlarissa.gr έχει καταγραφεί η επίθεση που δέχτηκαν οι οπαδοί της ΑΕΛ από οπαδούς άλλης ομάδας. Όλα ξεκίνησαν όταν οι εκτός έδρας εκδρομείς των «βυσσινί» ξεκίνησαν για τον δρόμο της επιστροφής, καθώς 10 από τα αυτοκίνητα διέσχισαν το Περιστέρι περνώντας έξω από τον τοπικό σύνδεσμο αθηναϊκής ομάδας. Εκεί έγιναν αντιληπτοί, με αποτέλεσμα να δεχτούν επίθεση.

Λίγο αργότερα, όταν οι Λαρισαίοι βρίσκονταν στη Λενορμάν και πλησιάζοντας την έξοδο προς την εθνική οδό, 25 οπαδοί της αθηναϊκής ομάδας τους περίμεναν «οπλισμένοι» και επιτέθηκαν στα αυτοκίνητα.

Στο βίντεο διακρίνονται κάποια άτομα να σταματούν αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου κρατώντας καδρόνια, προκαλώντας τους φθορές, αλλά και αρπάζοντας ότι μπορούσαν μέσα από τα οχήματα.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας δεν άργησαν να εμφανιστούν και τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, με τους χούλιγκαν να τρέπονται σε φυγή. Οι αρχές προσήγαγαν μερίδα των εκδρομέων της ΑΕΛ για εξακρίβωση στοιχείων. Ωστόσο, αφού έγινε σαφές ότι δεν ήταν οι υπεύθυνοι για την πρόκληση του επεισοδίου, αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

