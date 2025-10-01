Ο Τζόλης των... ρεκόρ - Νεότερος Έλληνας με 10 γκολ στην Ευρώπη

Το γκολ του Χρήστου Τζόλη δεν ήταν αρκετό στη Μπριζ απέναντι στην Αταλάντα (2-1), με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να γίνεται ο νεότερος που πετυχαίνει 10 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι Βέλγοι παρότι προηγήθηκαν με ένα πανέμορφο γκολ του Χρήστου Τζόλη, η Αταλάντα έκανε την ανατροπή μέσα στο Μπέργκαμο και επικράτησε με 2-1 για τη 2η αγωνιστική του Champions League.

Το γκολ που πέτυχε ο Τζόλης ήταν το 10ο στην καριέρα του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, «σπάζοντας» ένα ακόμα ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, έγινε ο νεότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει αυτό το επίτευγμα, με το ρεκόρ μέχρι χθες, να ανήκει στον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος το είχε καταφέρει 22 μέρες πριν κλείσει τα 25 χρόνια του.

Ένα ακόμα ρεκόρ που «σπάει» ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, η οποία δεν αποκλείεται να αποτελέσει «εισιτήριο» για την επιστροφή του στα κορυφαία πρωταθλήματα.