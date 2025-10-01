Ο Χάρι Κέιν πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη

Ο Χάρι Κέϊν με 10 γκολ σε πέντε αγώνες της μπουντεσλίγκα, προηγείται στον πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ από τα σημαντικότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο Αγγλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου πέτυχε δύο τέρματα στην νίκη των Βαυαρών επί της Βέρντερ Βρέμης με 4-0, ενώ ακολουθούν ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο 25χρονος Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει πετύχει οκτώ γκολ σε πέντε αγώνες, όσα και ο Γάλλος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία.

Η πρώτη 10άδα των πιό παραγωγικών παικτών στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:



1. Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 10 γκολ σε 5 αγώνες

2. Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 8 γκολ σε 5 αγώνες

3. Κιλιάν Μπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 8 γκολ σε 7 αγώνες

4. Αλεξέι Μπατράκοφ (20/Λοκομοτίβ Μόσχας/Ρωσία) 8 γκολ σε 10 αγώνες

5. Μίρλιντ Ντάκου (27/Ρούμπιν Καζάν/Αλβανία) 8 γκολ σε 10 αγώνες

6. Χουλιάν Άλβαρεζ (25/Ατλέτικο Μαδρίτης/Αργεντινή) 6 γκολ σε 7 αγώνες

7. Αγιάσε Ουέντα (27 ετών/Φέγενορντ/Ιαπωνία) 6 γκολ σε 7 αγώνες

8. Μαξίμ Γκλουσένκοφ (26 ετών/Ζενίτ/Ρωσία) 6 γκολ σε 8 αγώνες

9. Πέταρ Ράτκοφ (22 ετών/Σάλτσμπουργκ/Σερβία) 6 γκολ σε 8 αγώνες

10. Μπρινιόλφουρ Βίλουμσον (25 ετών/Γκρόνινγκεν/Ισλανδία) 5 γκολ σε 4 αγώνες