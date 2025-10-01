Ράσταβατς: «Περνάμε μια δύσκολη περίοδο - Σύντομα θα γίνουμε καλύτεροι»

Την αισιοδοξία του ότι ο ΟΦΗ θα βγει ο ΟΦΗ από τη δύσκολη θέση που έχει περιέλθει, εξέφρασε ο Μίλαν Ράσταβατς στις καθιερωμένες δηλώσεις του στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΟΦΗ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράσταβατς:

Μπορείτε να μας δώσετε μια ιδέα για το τι θα πείτε στους παίκτες πριν την προπόνηση;

«Είναι ξεκάθαρο ότι περνάμε μια δύσκολη περίοδο και όχι τόσο επιτυχημένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη, για μένα, το μέλλον είναι πιο φωτεινό από το παρόν. Ο αγωνιστικός χώρος στον οποίο θα παίξουμε θα είναι καλύτερος. Οι παίκτες που είναι τώρα εκτός θα επιστρέψουν. Οι νέοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν στη μεταγραφική περίοδο έχουν προοπτικές να βελτιωθούν. Πολλά πράγματα θα αλλάξουν από μόνα τους, όχι απαραίτητα από κάτι που θα κάνει κάποιος. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα δουλεύουμε καλά. Απλώς να συνεχίσουμε να δουλεύουμε κανονικά, και λόγω αυτών των αλλαγών πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα γίνουμε καλύτεροι».

Όλοι οι φίλαθλοι μιλούν για το φιλικό με την Μπολόνια. Πιστεύετε ότι αυτό το παιχνίδι έκανε «κακό» στον ΟΦΗ;

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα κακό φιλικό. Ήταν μια πολύ ευχάριστη και διασκεδαστική εμπειρία για εμάς. Το να διαχειρίζεσαι το μέλλον μετά από καλά αποτελέσματα είναι πάντα δύσκολο. Πέρσι είχαμε μια πετυχημένη χρονιά. Όταν έρχεται μια νέα χρονιά μετά από μεγάλη επιτυχία, είναι λογικό να είναι λίγο πιο δύσκολο. Οι προσδοκίες είναι μεγαλύτερες, γιατί έδειξες ότι μπορείς να πετύχεις κάτι. Από την άλλη, το πετύχαμε μετά από 30 χρόνια, οπότε είναι φυσιολογικό να είναι πολύ δύσκολο να το επαναλάβεις την επόμενη χρονιά, όχι αδύνατο, αλλά πολύ δύσκολο. Συνεπώς, δεν χάσαμε τον στόχο μας μετά από αυτό το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα ήταν καλό, αλλά ήταν φιλικό, όχι κάτι ιδιαίτερο. Όσον αφορά τους στόχους μας, είναι σημαντικό να παραμείνουμε στο επίπεδο που θέλουμε, δηλαδή από την 5η μέχρι την 8η θέση, και να παλέψουμε να φτάσουμε στον τελικό του Κυπέλλου. Από αυτήν την άποψη, είμαστε ακόμα εντός στόχων. Δεν κάναμε καλή αρχή, αλλά έχουμε πολύ χρόνο και πολλά παιχνίδια μπροστά μας για να τους πετύχουμε».

Τι και πώς μπορείτε να αλλάξετε στην ομάδα για να λυθούν τα προβλήματα;

«Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, απλώς πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Nα μπορούμε να δίνουμε τα εντός έδρας παιχνίδια μας σε καλές συνθήκες, να μπορούμε να παίζουμε εκτός με ομάδες που είναι στο ίδιο επίπεδο, και να αγωνιζόμαστε έντεκα εναντίον έντεκα. Δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω, απλώς να επιστρέψουμε στη φυσιολογική ροή».

Υπάρχει η αίσθηση ότι οι παίκτες τα παρατάνε μέσα στο παιχνίδι. Πώς το σταματάτε αυτό;

«Οι παίκτες δεν τα παρατάνε. Είχαμε ένα αρνητικό ξεκίνημα. Μετά από αυτό, μπορείτε να δείτε τις αντιδράσεις. Δεν είναι εύκολο με 10 παίκτες να φτάσεις στην ισοφάριση, ειδικά κάτω από αυτές τις συνθήκες. Από εκεί και πέρα μπήκαμε σε μια νέα φάση μέσα στο ματς, η οποία ήταν δύσκολη, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο».

Ποιος είναι ο στόχος σας να δουλέψετε στη διακοπή;

«Η διακοπή είναι πάντα ίδια. Υπάρχει το κομμάτι της αποφόρτισης των παικτών, υπάρχει το κομμάτι της επένδυσης στο μέλλον, στην φυσική, τεχνική και τακτική βελτίωση, και φυσικά η προετοιμασία για τους επόμενους αντιπάλους».

Ενάντια στον Άρη. Ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι, πολλά προβλήματα. Πώς θα το αντιμετωπίσετε;

«Είναι δύσκολο για εμάς. Ακόμα ένα ταξίδι. Οι παίκτες από το επιθετικό κομμάτι της ομάδας θα λείπουν, αλλά αυτό είναι μια ευκαιρία για κάποια νέα παιδιά να μπουν σε αυτές τις θέσεις και να παλέψουν για τον εαυτό τους και για εμάς. Θα είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε».

Για τον Άρη;

«Ο Άρης έχει νέα πρόσωπα με νέο προπονητή. Έχει γίνει πιο δύσκολος αντίπαλος απ’ ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Είναι πιο ανταγωνιστικός. Φυσικά έχει δυνατά σημεία, αλλά έχει και αδύνατα. Δεν πρέπει να τον αφήσουμε να νιώσει άνετα. Πρέπει να μας αισθανθεί σαν ισότιμο αντίπαλο, να τον δυσκολέψουμε και να τον κάνουμε να έχει έναν ποδοσφαιρικό φόβο απέναντί μας. Έτσι μπορούμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε».

