Το τρολάρισμα της Γαλατασαράι στη Λίβερπουλ (pic)

Η Γαλατασαράι πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη κόντρα στη Λίβερπουλ και πίκαρε την ομάδα του Άρνε Σλοτ στο Χ.

Η Γαλατασαράι έκανε μια από τις εκπλήξεις στο φετινό Champions League, επικρατώντας 1-0 της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι άντεξαν στην πίεση των «κόκκινων» και με το γκολ του Όσιμεν πανηγύρισαν τη νίκη.

Μάλιστα, πίκαραν τη Λίβερπουλ με ανάρτησή τους στον επίσημο λογαριασμό της Γαλατασαράι στο Χ, παραφράζοντας το γνωστό σύνθημα της αγγλικής ομάδας.

«Ποτέ δεν περπατάς μόνη, αλλά κάποιες φορές φεύγεις χωρίς βαθμό», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

