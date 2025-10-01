Βαγιαννίδης: «Ανυπομονώ να κάνω ντεμπούτο στο Champions League»

Την ευκαιρία να παίξει απόψε με την Σπόρτινγκ απέναντι στη Νάπολι ελπίζει να έχει ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Ενθουσιασμένος ενόψει του αγώνα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Νάπολι για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League είναι ο Γιώργος Βαγιαννίδης. Ο Έλληνας δεξιός μπακ μίλησε πριν το αποψινό παιχνίδι στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», εκφράζοντας την ελπίδα του να κάνει ντεμπούτο στη διοργάνωση.

«Οι αγώνες του Champions League έχουν πάντα τις δικές τους ιστορίες, τον δικό τους ενθουσιασμό. Νομίζω ότι θα είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι εναντίον μιας σπουδαίας ομάδας. Και, φυσικά, είμαστε 100% προετοιμασμένοι να τους αντιμετωπίσουμε», δήλωσε ο Βαγιαννίδης στο Sport TV.

Σε προσωπικό επίπεδο, ελπίζει να κάνει το ντεμπούτο του στη διοργάνωση με την Σπόρτινγκ: «Ναι, από τότε που ήμουν παιδί ήταν το όνειρό μου να παίξω σε αυτή τη διοργάνωση, ανυπομονώ να κάνω το ντεμπούτο μου».

Ο 24χρονος μπακ μίλησε επίσης για την προσαρμογή του στην Πορτογαλία: «Η Λισαβόνα έχει πολλές ομοιότητες με την Ελλάδα, το κλίμα, οι άνθρωποι... οι πρώτοι μήνες ήταν υπέροχοι. Και ελπίζω να μείνω εδώ πολύ περισσότερο. Η ομάδα είναι καλύτερη από ό,τι περίμενα. Είναι πρωταθλητές Πορτογαλίας, οπότε το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Πρέπει να διατηρήσω αυτό το επίπεδο, να βελτιώνομαι με κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα. Και γι' αυτό θα αγωνιζόμαστε και στο Champions League».

Για την επιστροφή του στην Ιταλία (εκπροσώπησε την U-20 της Ίντερ): «Είναι μια σπουδαία χώρα, η Νάπολη είναι μια σπουδαία πόλη. Έχω πάει εκεί μία φορά, οι οπαδοί είναι απίστευτοι, περιμένουμε μια υπέροχη ατμόσφαιρα σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο».

Ο Βαγιαννίδης αναμένει έναν «πολύ ανταγωνιστικό αγώνα» μεταξύ «δύο πρωταθλητών» στο γήπεδο, και εκτός γηπέδου αφήνει μια υπόσχεση στους οπαδούς σχετικά με... την πορτογαλική γλώσσα: «Είναι πιο δύσκολο, αλλά νομίζω ότι θα μπορώ να την μιλήσω σε λίγους μήνες. Το υπόσχομαι».

