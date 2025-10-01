Στο Λονδίνο για την υπέρβαση ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Άρσεναλ στο Emirates για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Δύσκολη πρόκληση έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει απόψε (22:00, MEGA, COSMOTESPORT 2) στο Emirates την Άρσεναλ, στη 2η στροφή της League Phase του Champions League. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε με την ισοπαλία κόντρα στην Πάφο την ευρωπαϊκή της περιπέτεια και αναζητά πλέον ένα «μεγάλο» αποτέλεσμα κόντρα στην αγγλική ομάδα.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να βρουν τον τρόπο να βάλουν δύσκολα στην Άρσεναλ, που είναι 2η στην Premier League, ενώ στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης επικράτησε 2-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο εκτός έδρας.

Οι δύο ομάδες έχουν τη δική τους ιστορία, καθώς αυτή θα είναι η 13η φορά που οι δύο ομάδες θα έρθουν αντιμέτωπες. Στις προηγούμενες 12 αναμετρήσεις, τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα, με τους Λονδρέζους και τους Πειραιώτες να έχουν πανηγυρίσει από 6 φορές. Από τις 6 νίκες, δε, οι 4 είναι σε επίπεδο Champions League για τους Πειραιώτες και οι τρεις είναι στο Λονδίνο.

Η αποψινή αναμέτρηση έχει και έναν ιδιαίτερο βάσκικο χαρακτήρα, καθώς στον ένα πάγκο θα είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στον άλλο ο συντοπίτης του, Μίκελ Αρτέτα.

Στα αγωνιστικά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεσή του τους Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ, αλλά κανονικά υπολογίζεται ο Σιπιόνι. Από την άλλη ο Αρτέτα, ο Πιέρο Ινκάπιε και ο Νόνι Μαντουέκε είναι εκτός πλάνων.

