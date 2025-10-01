Παρί: Νοκ άουτ και ο Κβαρατσκέλια για το ματς με την Μπαρτσελόνα

Αντίθετα επιστρέφει ο Νέβες, ο οποίος απουσίαζε από τότε που τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο στη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν με 4-0 επί της Αταλάντα στον πρώτο αγώνα της σεζόν στη League phase.
Ο επίσης Πορτογάλος μέσος Βιτίνια συμπεριλήφθηκε επίσης στην αποστολή, αφού αντικαταστάθηκε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της πρωταθλήτριας της Ligue 1 εναντίον της Οσέρ το Σάββατο.
Απέναντι στην Μπαρτσελόνα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα αγωνιστεί επίσης χωρίς τους, Ουσμάν Ντεμπελέ, Ντεζιρέ Ντουέ και Μαρκίνιος.