Παρί: Νοκ άουτ και ο Κβαρατσκέλια για το ματς με την Μπαρτσελόνα

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα αγωνιστεί χωρίς τον τραυματία Γεωργιανό εξτρέμ της Κβίτσα Κβαρατσκελία, με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη (1/10) στη 2η αγωνιστική της League phase του Champions League.

Αντίθετα επιστρέφει ο Νέβες, ο οποίος απουσίαζε από τότε που τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο στη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν με 4-0 επί της Αταλάντα στον πρώτο αγώνα της σεζόν στη League phase.

Ο επίσης Πορτογάλος μέσος Βιτίνια συμπεριλήφθηκε επίσης στην αποστολή, αφού αντικαταστάθηκε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της πρωταθλήτριας της Ligue 1 εναντίον της Οσέρ το Σάββατο.

Απέναντι στην Μπαρτσελόνα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα αγωνιστεί επίσης χωρίς τους, Ουσμάν Ντεμπελέ, Ντεζιρέ Ντουέ και Μαρκίνιος.