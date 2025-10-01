Λουίς Ενρίκε: «Θα είμαι οπαδός της Μπαρτσελόνα μία ζωή»

Ο Λουίς Ενρίκε επέστρεψε...σπίτι για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα (1/10), σε συνάντηση στη 2η αγωνιστική της League phase του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν και, για άλλη μια φορά, διακήρυξε την αιώνια αγάπη του για τον σύλλογο.

«Λατρεύω να παρακολουθώ την Μπαρτσελόνα. Ξέρετε, είμαι οπαδός της Μπαρτσελόνα και θα είμαι για μια ζωή. Παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια τους. Η Μπαρτσελόνα είναι το σπίτι μου. Ήμουν παίκτης για 8 χρόνια, αρχηγός, προπονητής για 6 χρόνια, με την αναπληρωματική ομάδα για 3 χρόνια και με την πρώτη ομάδα για 3 χρόνια.

Δεν μπορώ να πω τίποτα κακό για την Μπαρτσελόνα. Θα τους είμαι αιώνια ευγνώμων. Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα το ξέρουν αυτό. Περπατάω περιτριγυρισμένος από τόσους πολλούς ανθρώπους που με αγαπούν στη Μπαρτσελόνα, και είναι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ ως επαγγελματία», είπε ο Καταλανός προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν.

Σχετικά με τον αγώνα, είπε: «Θα είναι μια σπουδαία εμπειρία, με δύο ομάδες με την ίδια νοοτροπία και την πρόθεση να παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο, να έχουν την μπάλα». Το να έχεις την μπάλα θα είναι το κλειδί για τον αγώνα.»

Μιλώντας για τον Πέδρι είπε: «Γνωρίζω καλά τον Πέδρι και είναι ένας απίστευτος παίκτης. Για μένα, ο Πέδρι είναι αναμφίβολα ο "Χάρι Πότερ" και ελπίζω να μην φέρει το ραβδί του αύριο. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι θα εμπλακεί όσο το δυνατόν λιγότερο.

Ωστόσο η Μπαρτσελόνα δεν είναι μόνο ο Πέδρι, είναι ο Ντε Γιονγκ, είναι ο Κουμπαρσί, είναι ο Λαμίν, είναι αμέτρητοι παίκτες κορυφαίου επιπέδου. Ο αγώνας παρουσιάζει πολύ ισχυρά κίνητρα για να προσπαθήσει κανείς να ξεπεράσει μια ομάδα που είναι πολύ καλή με την μπάλα αλλά και χωρίς αυτήν».