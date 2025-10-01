Νέα «καμπάνα» της FIFA στη Σερβία: Πρόστιμο και μερικό «κλείσιμο» έδρας

Η FIFA επέβαλε πρόστιμο 80.000 ελβετικών φράγκων (100.590 δολάρια) στη σερβική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και διέταξε μείωση της χωρητικότητας για τον επόμενο εντός έδρας αγώνα, για τα όσα έγιναν στο ματς με την Αγγλία.

Κατά την επιβολή της τιμωρίας, η πειθαρχική επιτροπή της FIFA ανέφερε επίσης τη χρήση λέιζερ, ανάρμοστες χειρονομίες και την παρεμπόδιση του εθνικού ύμνου της Αγγλίας. Τουλάχιστον το 20% των θέσεων για τον αγώνα της Σερβίας εναντίον της Αλβανίας, στο Λέσκοβατς, δεν θα φιλοξενήσουν οπαδούς.

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας θα συμμορφωθεί με την εκδοθείσα απόφαση και θα λάβει όλα τα μέτρα για να αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον», δήλωσε η σερβική ποδοσφαιρική ομοσπονδία την Τρίτη.

Η Σερβία είχε ήδη τεθεί υπό έλεγχο ενόψει του αγώνα με την Αγγλία στις 9 Σεπτεμβρίου, τον οποίο φιλοξένησε επίσης με μειωμένη χωρητικότητα 15% λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών της κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με την Ανδόρα τον Ιούνιο.