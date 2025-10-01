Κόντε: «Έκλεισε το θέμα Ντε Μπρόινε, έχουμε έκτακτη ανάγκη στην άμυνα με τη Σπόρτινγκ»

O Αντόνιο Κόντε «έκλεισε» γρήγορα το θέμα που είχε «ανοίξει» με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε (σ.σ. έδειξε τη δυσαρέσκειά του στην αλλαγή στο Μιλάνο), μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον Ντε Μπρόινε: «Αυτό που χρειαζόταν να διευκρινίσω έχει διευκρινιστεί. Σαφείς συμφωνίες για μια μακροχρόνια φιλία είναι οι λέξεις του σπιτιού μου, οπότε το θέμα έχει ήδη κλείσει. Μερικές φορές όσοι δεν με γνωρίζουν κάνουν λάθη.

Είναι στο χέρι μου να διορθώσω την κατάσταση, να επαναλάβω ορισμένες έννοιες σε όλη την ομάδα, έτσι ώστε τη στιγμή που το προσπαθείς, τη δεύτερη φορά να μην το κάνεις».

Για τον αγώνα με τη Μίλαν: «Τέλος πάντων, μου άρεσε η ομάδα στο Μιλάνο. Από άποψη απόδοσης, ήμουν πολύ πιο ικανοποιημένος με αυτήν την εμφάνιση παρά με τις δύο νίκες εναντίον της Μίλαν πέρυσι.

Την Κυριακή, τα πήγαμε καλά, αλλά υπήρχαν δύο κενά συγκέντρωσης, στα οποία πρέπει να δουλέψουμε, για να βελτιώσουμε τα πράγματα που μας έκαναν την καλύτερη άμυνα στη Serie A. Το να πάει η Νάπολι στο Σαν Σίρο για να κυριαρχήσει δεν είναι η ημερήσια διάταξη».

Για το ματς με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όπου θα υπάρχει ακόμα μια αμυντική έκτακτη ανάγκη: «Ο Σπινατσόλα και ο Ολιβέρα προπονήθηκαν ξεχωριστά χθες. Θα προσπαθήσουμε να τους επαναφέρουμε με κάθε δυνατό τρόπο, ειδικά επειδή έχουμε μια μεγάλη έκτακτη ανάγκη.

Έχουμε μόνο δύο κεντρικούς αμυντικούς διαθέσιμους. Είναι αναπόφευκτο ότι, αν δεν είναι διαθέσιμοι, θα πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Αν έχετε οποιεσδήποτε ιδέες» λέει, χαμογελώντας στους δημοσιογράφους, «πείτε μου σήμερα, όχι αργότερα, είναι πολύ εύκολο...



Θα δούμε, ελπίζουμε ο αγώνας να μην μας φέρει εκπλήξεις όσον αφορά τα ζητήματα. Πρέπει να βρούμε λύσεις, αλλά, αν πρέπει να πάρουμε ρίσκα, θα πάρουμε ρίσκα. Και θα μπορούσαμε ακόμη και να εξετάσουμε μια λύση με τον Έλμας ως ακραίο μπακ...».