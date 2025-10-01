Με Έρικσεν η αποστολή της Δανίας ενόψει Ελλάδας

Με τον Κρίστιαν Έρικσεν στην αποστολή της θα αντιμετωπίσει η Δανία την Ελλάδα (12/10) για την προκριματική φάση του Mundial 2026.

Mετά τη Σκωτία και η Δανία, έκανε γνωστή την αποστολή που θα τεθεί αντιμέτωπη με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Β. Αμερικής το 2026.

Στη διάθεση του Μπράιαν Ρίμερ, θα είναι ο φυσικός ηγέτης αυτής της ομάδας, ο Κρίστιαν Έρικσεν μαζί με τους Γκούσταν Ίσακσεν και Κριστιάν Νόργκαρντ που απουσίαζαν από τα ματς του Σεπτεμβρίου.

Οι κλήσεις της Δανίας για τα ματς του Οκτωβρίου:

Τερματοφύλακες: Κάσπερ Σμάιχελ, Μαντς Χέρμανσεν, Φίλιπ Γιόργκενσεν

Αμυντικοί: Γιόακιμ Άντερσεν, Γιανίκ Βέστεγκαρντ, Αντρέας Κρίστενσεν, Λούκας Χόιγκσμπεργκ, Ράσμους Κρίστενσεν, Αντόν Γκαεΐ, Μαντς Ρέσλεφ, Πάτρικ Ντόργκου, Γιόακιμ Μέλε.

Μέσοι: Βίκτορ Φρόχολντ, Πιέρ – Εμίλ Χόιμπιεργκ, Μόρτεν Χιούλμαντ, Κριστιάν Νόργκαρντ, Ματ Οράιλι, Μικέλ Ντάμσγκαρντ, Κριστιάν Έρικσεν, Αντρέας Ντρέιερ.

Επιθετικοί: Γκουστάβ Ίσακσεν, Γιόνας Βιντ, Μίκα Μπίρεθ, Ράσμους Χόιλουντ.