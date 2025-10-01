Ανατροπή-θρίλερ από την Οβιέδο κόντρα στη Βαλένθια

Με μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της σεζόν ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της La Liga, καθώς η Οβιέδο, προερχόμενη από τρεις συνεχόμενες ήττες, επικράτησε με 2-1 της Βαλένθια μέσα στο Mestalla, πετυχαίνοντας μια απίθανη ανατροπή στο φινάλε.

Οι «νυχτερίδες» προηγήθηκαν μόλις στο 4ο λεπτό με γκολ του Ντανζούμα και έδειχναν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης. Ωστόσο, η νεοφώτιστη Οβιέδο δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.

Στο 85ο λεπτό, ο Ίλιτς έφερε το ματς στα ίσα με ωραίο τελείωμα, και πριν καλά καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ένα λεπτό αργότερα (86′), ο Ροντόν σόκαρε τους γηπεδούχους ολοκληρώνοντας την ανατροπή σε 1-2.

Το ματς είχε και συνέχεια, καθώς στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ίλιτς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες για τις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης.

Παρά την πίεση της Βαλένθια, το σκορ δεν άλλαξε, με την Οβιέδο να φεύγει με ένα τεράστιο διπλό από το «Mestalla», που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.