Champions League: Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Ολοκληρώθηκε το πρώτο... πιάτο της 2ης αγωνιστικής στην League Phase του Champions League, με τις «πεντάρες» να πέφτουν... βροχή σε μια αγωνιστική με πολλά γκολ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 2ης Αγωνιστικής Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου Αταλάντα – Μπριζ 1-1

Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης 0-5

Πάφος – Μπάγερν 1-5

Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ 2-2

Μαρσέιγ – Άγιαξ 4-0

Ιντερ - Σλάβια Πράγας 3-0

Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ 1-0

Τσέλσι – Μπενφίκα 1-0

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρ. 5-1 Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου 19.45: Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη

19.45: Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ – Νιουκάστλ

22.00: Άρσεναλ - Ολυμπιακός

22.00: Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν

22.00: Μπάγερ Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν

22:00: Ντόρτμουντ - Αθλέτικ Μπιλμπάο

22.00: Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι

22:00: Νάπολι - Σπόρτινγκ

22.00: Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους Η βαθμολογία 1. Μπάγερν Μονάχου 6 (8-2)

2. Ρεάλ Μαδρίτης 6 (7-1)

3. Ίντερ 6 (5-0)

4. Τότεναμ 4 (3-2)

5. Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)*

6. Ατλέτικο Μ. 3 (7-4)

7. Μαρσέιγ 3 (5-2)

8. Σπόρτινγκ 3 (4-1)*

9. Μπριζ 3 (5-3)

10.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)

11. Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)*

12. Άρσεναλ 3 (2-0)*

13. Καραμπάγκ 3 (3-2)*

14. Μπαρτσελόνα 3 (2-1)*

15.Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3 (6-6)

16. Λίβερπουλ 3 (3-3)

17. Τσέλσι 3 (2-3)

18. Αταλάντα 3 (2-5)

19. Γαλατασαράϊ 3 (2-5)

20. Μπόντο Γκλμιτ 2 (4-4)

21. Ντόρμουντ 1 (4-4)*

22. Γιουβέντους 1 (4-4)*

23. Κοπεγχάγη 1 (2-2)*

24. Λεβερκούζεν 1 (2-2)*

25. Ολυμπιακός 1 (0-0)*

26. Σλάβια Πράγας 1 (2-5)

27. Πάφος 1 (1-5)

28. Νιουκάστλ 0 (1-2)*

29. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)*

30. Μπενφίκα 0 (2-4)

31. Αϊντχόφεν 0 (1-3)*

32. Νάπολι 0 (0-2)*

33. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)*

34. Μονακό 0 (1-4)*

35. Άγιαξ 0 (0-6)

36. Καϊράτ 0 (1-9) *Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν ένα ματς λιγότερο.