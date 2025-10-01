Champions League: Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 2ης Αγωνιστικής
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου
Αταλάντα – Μπριζ 1-1
Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης 0-5
Πάφος – Μπάγερν 1-5
Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ 2-2
Μαρσέιγ – Άγιαξ 4-0
Ιντερ - Σλάβια Πράγας 3-0
Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ 1-0
Τσέλσι – Μπενφίκα 1-0
Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρ. 5-1
Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου
19.45: Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη
19.45: Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ – Νιουκάστλ
22.00: Άρσεναλ - Ολυμπιακός
22.00: Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν
22.00: Μπάγερ Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν
22:00: Ντόρτμουντ - Αθλέτικ Μπιλμπάο
22.00: Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι
22:00: Νάπολι - Σπόρτινγκ
22.00: Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους
Η βαθμολογία
1. Μπάγερν Μονάχου 6 (8-2)
2. Ρεάλ Μαδρίτης 6 (7-1)
3. Ίντερ 6 (5-0)
4. Τότεναμ 4 (3-2)
5. Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)*
6. Ατλέτικο Μ. 3 (7-4)
7. Μαρσέιγ 3 (5-2)
8. Σπόρτινγκ 3 (4-1)*
9. Μπριζ 3 (5-3)
10.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)
11. Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)*
12. Άρσεναλ 3 (2-0)*
13. Καραμπάγκ 3 (3-2)*
14. Μπαρτσελόνα 3 (2-1)*
15.Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3 (6-6)
16. Λίβερπουλ 3 (3-3)
17. Τσέλσι 3 (2-3)
18. Αταλάντα 3 (2-5)
19. Γαλατασαράϊ 3 (2-5)
20. Μπόντο Γκλμιτ 2 (4-4)
21. Ντόρμουντ 1 (4-4)*
22. Γιουβέντους 1 (4-4)*
23. Κοπεγχάγη 1 (2-2)*
24. Λεβερκούζεν 1 (2-2)*
25. Ολυμπιακός 1 (0-0)*
26. Σλάβια Πράγας 1 (2-5)
27. Πάφος 1 (1-5)
28. Νιουκάστλ 0 (1-2)*
29. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)*
30. Μπενφίκα 0 (2-4)
31. Αϊντχόφεν 0 (1-3)*
32. Νάπολι 0 (0-2)*
33. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)*
34. Μονακό 0 (1-4)*
35. Άγιαξ 0 (0-6)
36. Καϊράτ 0 (1-9)
*Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν ένα ματς λιγότερο.