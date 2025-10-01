Τρομερή Γαλατά άντεξε κόντρα στη Λίβερπουλ, κράτησε ανέπαφη την εστία της και πήρε τη νίκη με 1-0 κόντρα στους Reds. Γκέλα (2-2) της Τότεναμ στη Νορβηγία, με τους Spurs να σώζονται στο τέλος κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ.

Μπορεί να έχριζαν τη Λίβερπουλ όλοι ως το ξεκάθαρο φαβορί πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, ωστόσο η Γαλατά των πολλών αστέρων την κέρασε... μπακλαβά στην Πόλη και πήρε τεράστια νίκη με σκορ 1-0, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι Τούρκοι ήταν ψυχωμένοι, προηγήθηκαν νωρίς με τον Βίκτορ Οσίμεν και κράτησαν το υπέρ τους σκορ έως το τελικό σφύριγμα της λήξης. Έτσι, η Γαλατά πήρε την πρώτη της νίκη τη φετινή σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μετά την «πεντάρα» που δέχθηκε από την Άιντραχτ την 1η αγωνιστική. Με μία νίκη παρέμειναν και οι Reds, μετά την επικράτηση επί της Ατλέτικο.

Η ομάδα του Οκάν Μπουρούκ ήξερε πως έχει δύσκολο έργο μπροστά της, ωστόσο το πίστεψε από την αρχή πως μπορεί να κάνει κάτι και δεν τα παράτησε. Έτσι, πίεσε αρχικά και στο 16ο λεπτό εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ένα... δώρο της Λίβερπουλ. Χάρη σε ένα αρκετά απρόσεκτο μαρκάρισμα του Ντομινίκ Σομποσλάι, οι Τούρκοι κέρδισαν πέναλτι, την εκτέλεση ανέλαβε ο Οσίμεν και σκόραρε για το 1-0.

Ο χρόνος περνούσε, οι Άγγλοι πίεζαν για το γκολ, είχαν την κατοχή καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, δημιούργησαν ευκαιρίες, ωστόσο ο δείκτης του σκορ έμενε κολλημένος εκεί. Προς το τέλος της αναμέτρησης, η ομάδα του Άρνε Σλοτ πίστεψε πως θα καταφέρει να κάνει κάτι, με τον Τουρπάν να δίνει πέναλτι, ωστόσο το πήρε άμεσα πίσω έπειτα από εξέταση του VAR και το 1-0 έμεινε μέχρι το τελος.

Περισσότερα σε λίγο...