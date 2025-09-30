Μετά το τάληρο στην Ρεάλ Μαδρίτης, η Ατλέτικο Μαδρίτης κέρασε manita και την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης στο εντυπωσιακό 5-1.

Σίγουρα αυτή είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης; Σίγουρα έχει τον Ντιέγκο Σιμεόνε στον πάγκο της; Ο Τσόλο βρισκόταν στην εξέδρα λόγω τιμωρίας, αλλά η ομάδα του φαίνεται ότι έχει πάρει για τα καλά μπροστά, δεν τον χρειάζεται.

Με κεκτημένη ταχύτητα από το 5-2 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, οι ροχιμπλάνκος στρίμωξαν από την αρχή στα σχοινιά τους Γερμανούς και δεν τους άφησαν να πάρουν ανάσα, σε μία επιβλητική νίκη (5-1), με πέντε διαφορετικούς σκόρερ!

Το γκολ από τα αποδυτήρια του Ρασπαντόρι (4’, 1-0) έδωσε φτερά στην Ατλέτικο Μαδρίτης που έπαιξε μονότερμα την Αϊντραχτ και βρήκε δεύτερο γκολ από στατική φάση και προβολή του Λε Νορμάν σε κενή εστία (33’, 2-0).

Από φανταστική ενέργεια και υπέροχη ασίστ του Χουλιάν Άλβαρες, ο Γκριεζμάν είχε εύκολο έργο για το 3-0 (45’), με το 200ό του γκολ με την φανέλα των ροχιμπλάνκος, με την Αϊντραχτ να δείχνει σφυγμό στο ξεκίνημα της επανάληψης με την μείωση του σκορ από τον Μπούρκαρντ (57’, 3-1).

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν πάρα μία αναλαμπή. Μπορεί το γκολ του Γκριεζμάν να ακυρώθηκε για χέρι, ωστόσο ακολούθησαν ακόμα δύο γκολ με Σιμεόνε (78’) και Χουλιάν Άλβαρες (82’) για το πολύ εντυπωσιακό 5-1.