Με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να βάζει δύο γκολ, η Ίντερ επικράτησε 3-0 της Σλάβια Πράγας στο Meazza και πέτυχε δεύτερη νίκη στην League Phase.

Έχοντας πρωταγωνιστή τον Λαουτάρο, οι Nerazzurri νίκησαν με 3-0 την Σλάβια Πράγας εντός έδρας και έκαναν το 2x2 στο Champions League. Στον έναν βαθμό έμεινε η ομάδα του Χρήστου Ζαφείρη [έχει αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ], ο οποίος ήταν βασικός και είχε θετική παρουσία στο κέντρο των Τσέχων, που «έσπασαν» από μια απίθανη γκάφα του τερματοφύλακά τους.

Το σύνολο του Κρίστιαν Κίβου δεν έβρισκε τρόπο να ανοίξει την άμυνα των φιλοξενούμενων και για να συμβεί αυτό βοήθησε ο τερματοφύλακάς τους. Στο 30’ ο Στάνιεκ πήρε τεράστιο ρίκο προσπαθώντας να παίξει με τα πόδια και έδωσε στον Λαουτάρο που πέτυχε ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Τουράμ κινήθηκε από αριστερά και βρήκε τον Ντούμφρις, που από κοντά είχε εύκολο έργο.

Το 2-0 ήταν και το σκορ του ημιχρόνου και στην επανάληψη η Ίντερ έβαλε ένα γκολ νωρίς και στη συνέχεια έκανε συντήρηση δυνάμεων. Στο 65’ ο Τουράμ έκανε το τακουνάκι στα αριστερά στο ανέβασμα στου Μπαστόνι, εκείνος το γύρισμα και ο Μαρτίνες πέτυχε το 2ο γκολ του σπρώχνοντας την μπάλα στα δίχτυα από κοντά για το τελικό 3-0.