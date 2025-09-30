Απίθανη γκολάρα ο Όρσιτς: Το ιστορικό πρώτο γκολ της Πάφου στο Champions League (vid)

Το πρώτο γκολ στην ιστορία της Πάφου στο Champions League πέτυχε η Πάφος, με τον Όρσιτς να σκοράρει κόντρα στην Πάφο με ένα απίθανο σουτ έξω από την περιοχή.

Δείτε εδώ: