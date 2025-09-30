Με Γκατσίνοβιτς ταξίδεψε η ΑΕΚ στη Σλοβενία

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία της ΑΕΚ εν όψει της πρεμιέρας της στο UEFA Conference League απεναντι στην Τσέλιε

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, «πάτησε» στη Σλοβενία και πλέον αύριο Τετάρτη (1/10), αναμένεται να προπονηθεί στο Stadion Z’dežele και να ολοκληρώσει την προετοιμασία της για την μάχη της Πέμπτης (2/10).

Να σημειώσουμε πως την αποστολή στη Σλοβενία έχει ακολουθήσει και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και μένει να δούμε τον βαθμό ετοιμότητας του, μετά τον τραυματισμό που αντιμετώπισε (και ξεπέρασε) και το κατά ποσό θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Εκτός μάχης θυμίζουμε, είναι οι ανέτοιμοι Ζίνι-Περέιρα με τον πρώτο να αναμένεται να επιστρέψει, μετά τη διακοπή.

Από εκεί και πέρα, μαζί με την αποστολή στη Σλοβενία ταξίδεψαν - παρ’ ότι δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα - και οι Δημήτρης Καλοσκάμης - Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, δείγμα του ποσό ενωμένο θέλει ο Νίκολιτς το γκρουπ.