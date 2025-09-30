MENU
Σκοράρει με πέναλτι ο Οσίμεν και 1-0 η Γαλατά τη Λίβερπουλ (vid)

Το σκορ κόντρα στη Λίβερπουλ άνοιξε η Γαλατασαράι, με τον Βίκτορ Οσίμεν να σκοράρει από την άσπρη βούλα με ένα πέναλτι που κέρδισαν οι Τούρκοι από απρόσεκτο μαρκάρισμα του Σομποσλάι.

