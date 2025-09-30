Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Σκοράρει με πέναλτι ο Οσίμεν και 1-0 η Γαλατά τη Λίβερπουλ (vid) 30-09-2025 22:49 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Galatasaray Liverpool F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το σκορ κόντρα στη Λίβερπουλ άνοιξε η Γαλατασαράι, με τον Βίκτορ Οσίμεν να σκοράρει από την άσπρη βούλα με ένα πέναλτι που κέρδισαν οι Τούρκοι από απρόσεκτο μαρκάρισμα του Σομποσλάι. Δείτε εδώ: Τίτλοι τέλους για Τσίπρα instanews.gr Κυβίστηση μετά τα πολύ βαριά λόγια: Επιστρέφει στη ΝΔ instanews.gr Το πρώτο λάθος του Νίκολιτς menshouse.gr Μετά την κάκιστη περυσινή χρονιά: Η ομάδα που βλέπουν οι μπουκ να απειλεί ΠΑΟ - ΟΣΦΠ για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας menshouse.gr Κοινό, κριτικοί και σκηνοθέτες υποκλίθηκαν: Μη χάσεις απόψε την ταινιάρα με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο που πάει για το κόλπο γκρόσο στα Όσκαρ menshouse.gr Ζήτησε συμβόλαιο θανάτου για να μπει στο τουρμπάτο D50: Η λεμπτομέρεια που σκότωσε τον ωραίο της Formula 1 σε μια δοκιμή menshouse.gr Σκοράρει με πέναλτι ο Οσίμεν και 1-0 η Γαλατά τη Λίβερπουλ (vid) SHARE