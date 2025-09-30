MENU
Η Μπάγερν συντρίβει την Πάφο με τέσσερα γκολ σε 19' (vids)

Ποδόσφαιρο
Καταιγιστική είναι η Μπάγερν κόντρα στην Πάφο, με τους Βαυαρούς να σκοράρουν τέσσερις φορές μέσα σε 19', κάνοντας το 4-0 στο 34ο λεπτό.

Δείτε εδώ το 1-0:

Δείτε εδώ το 2-0:

Δείτε εδώ το 3-0:

 

