Χρόνος ανάγνωσης 1' CHAMPIONS LEAGUE Η Μπάγερν συντρίβει την Πάφο με τέσσερα γκολ σε 19' (vids) 30-09-2025 22:40 Bayern Munich Καταιγιστική είναι η Μπάγερν κόντρα στην Πάφο, με τους Βαυαρούς να σκοράρουν τέσσερις φορές μέσα σε 19', κάνοντας το 4-0 στο 34ο λεπτό. Δείτε εδώ το 1-0: Δείτε εδώ το 2-0: Δείτε εδώ το 3-0: