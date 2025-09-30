Η Ρεάλ Μαδρίτης αποζημίωσε τους Καζάκους που πλήρωσαν να την δουν, με μία χορταστική παράσταση (0-5) και χατ-τρικ του ασταμάτητου Κιλιάν Μπαπέ.

Ήταν το γεγονός, της εβδομάδας, του μήνα, του έτους, του αιώνα. Η επίσκεψη της Ρεάλ Μαδρίτης στο Καζακστάν ήταν σαν να κατέβηκε όλο το Χόλιγουντ μαζί στην ασιατική στέπα.

Η βασίλισσα δεν μούδιασε από το ταξίδι 13 ωρών ως το Αλμάτι και αποζημίωσε όσους πλήρωσαν εισιτήριο και γέμισαν ασφυκτικά το γήπεδο.

Όσοι βρέθηκαν εκεί, θα έχουν να λένε και στα… εγγόνια τους ότι κάποια μέρα είδαν λάιβ τον Κιλιάν Μπαπέ να παίζει στην χώρα τους και να κάνει χατ-τρικ απέναντι στην Καϊράτ.

Ο Γάλλος σταρ συνέχισε τις φανταστικές εμφανίσεις του και αποζημίωσε όσους πλήρωσαν εισιτήριο για να τον δούνε από κοντά. Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι άνοιξε το σκορ (25’), όμως άφησε το καλύτερο για την επανάληψη.

Την ώρα που οι συμπαίκτες του έχαναν ευκαιρίες με το τσουβάλι, εκείνος με δύο ιδανικά τελειώματα (52’, 74’) έδειξε πως γίνεται η δουλειά, φτάνοντας ήδη τα 5 γκολ μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές στο Champions League.

Οι Καζάκοι έψαξαν το ιστορικό γκολ της τιμής με τον Σατπάεφ, είδαν το VAR να ακυρώνει ένα πέναλτι που καταλόγισε ο διαιτητής σε κανονική ροή και στο τέλος δέχθηκαν και τέταρτο, αλλά και πέμπτο γκολ από Καμαβινγκά (83’) και Μπραχίμ Ντίαθ (93’), υποκύπτοντας στην ισπανική ανωτερότητα, στο ευρύ 0-5.