Στο Βίγκο ο ΠΑΟΚ - «Θερμή» υποδοχή από τους Ισπανούς (pics)

Ο ΠΑΟΚ «πάτησε» στο Βίγκο, με μία... ιδιαίτερη υποδοχή από τους Ισπανούς - Αποστολή στην Ισπανία

Ο Δικέφαλος μετά από μία πολύωρη πτήση έφτασε στον ισπανικό βορρά και τη Γαλικία, με τους Ισπανούς φίλους του ποδοσφαίρου να του επιφυλάσσουν μία «ιδιαίτερη» υποδοχή.

Αρκετοί Γαλιθιάνοι βρέθηκαν στο αεροδρόμιο του Βίγκο, ζητώντας τις φανέλες των παικτών του ΠΑΟΚ, με τους Μπάμπα, Σάστρε, Τάισον και Γιακουμάκη να βρίσκονται στο... επίκεντρο.

Μάλιστα, ο Ισπανός δεξιός μπακ του Δικεφάλου επέστρεψε στην πατρίδα του, βγάζοντας φωτογραφίες με συμπατριώτες του, οι οποίοι φορούσαν φανέλες της Μαγιόρκα, στην οποία αγωνιζόταν ο Σάστρε, πριν πάρει μεταγραφή στους Θεσσαλονικείς.

Δείτε φωτογραφίες μέσα από την κάμερα του SDNA: