Κάλεσμα Κόντη στον κόσμο: «Η δύναμη της ομάδας είστε εσείς»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού με μήνυμά του στους φιλάθλους, ζήτησε να ενισχύσουν την ομάδα στο ματς με την Γκόου Αχεντ Ινγκς.

Την Πέμπτη (2/10) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχεντ Ινγκλς. Οι «πράσινοι» με νίκη στη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, θα έχουν κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης. Έτσι ο Χρήστος Κόντης πέρα απ’ την τακτική προετοιμασία του αγώνα, ζήτησε από τον κόσμο να είναι δίπλα στην ομάδα.

Ο Έλληνας τεχνικός απηύθυνε μήνυμα στους φιλάθλους των «πράσινων». Ζητώντας να στηρίξουν με τη φωνή τους καθώς είναι η «δύναμη της ομάδας», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Το μήνυμα του Χρήστου Κόντη:

«Η δύναμη αυτής της ομάδας είστε εσείς. Στο πρώτο παιχνίδι δείξαμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Τώρα θέλουμε τη φωνή και την παρουσία σας να συνεχίσουμε. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο».

 

