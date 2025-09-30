Μεντιλίμπαρ: «Να αγωνιστούμε χωρίς φόβο και με θάρρος - Επικίνδυνο να αλλάξουμε κάτι, θα παίξουμε όπως ξέρουμε»

Χωρίς φόβο και με θάρρος πρέπει να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός για να τα καταφέρει κόντρα στην Άρσεναλ, όπως δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι, με τον τεχνικό των Πειραιωτών να ξεκαθαρίζει παράλληλα πως δεν πρόκειται να αλλάξει το πλάνο του κόντρα στους Άγγλους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:



Για το ότι η Άρσεναλ παλεύει μέχρι τα τελευταία λεπτά για τη νίκη: «Οι καλές ομάδες προσπαθούν μεχρι το τελευταίο λεπτό για να νικήσουν. Αυτό κάνει και η Άρσεναλ».



Για τις αλλαγές που σκέφτεται να κάνει: «Το να αλλάζαμε κάτι θα ήταν επικίνδυνο για εμάς, γιατί θα προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι που δεν ξέρουμε να κάνουμε καλά. Οπότε θα παίξουμε όπως ξέρουμε».



«Πρέπει να μένουμε ψύχραιμοι. Αν σκεφτόμασταν μόνο το τι μπορεί να κάνει καλά η Άρσεναλ, καλύτερα να μέναμε στον Πειραιά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη σωστή νοοτροπία και το να έχουμε θάρρος. Μπορεί να μην μπορέσεις να ανταποκριθείς στο πλάνο και άλλο το να μπεις στο παιχνίδι για να κλειστείς πίσω. Εμείς θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε, θα βγούμε στο γήπεδο με θάρρος και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όπως ξέρουμε».



Για το σχόλιο του Αρτέτα που όταν ρωτήθηκε ποιον θα ήθελε στην ομάδα του από τον Ολυμπιακό, είπε τον Μεντιλίμπαρ: «Ευχαριστώ Μικέλ. Ξέρει πως τον αγαπώ, ήμουν προπονητής του όταν εκείνος ήταν μικρό παιδάκι. Τον ευχαριστώ».



Τι πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός για να τα καταφέρει: «Είναι σημαντικό να παίξουμε χωρίς φόβο και με πολύ θάρρος, γνωρίζοντας ότι θα υπάρξουν στιγμές που θα πιεστούμε. Πρέπει να έχουμε υπομονή».



Για τις σκέψεις του για τον άξονα με την επιστροφή Σιπιόνι: «Είναι πολύ καλό να έχει πολλές επιλογές. Πρέπει να αποφασίσω ποιος θα είναι η καλύτερη επιλογή, ενώ θα έχω την ευκαιρία να κάνω και αλλαγές».



Για την ατμόσφαιρα στο Έμιρεϊτς: «Οι φίλοι της Άρσεναλ να βοηθήσουν την ομάδα τους, όπως κάνουν πολύ καλά και οι δικοί μας φίλαθλοι στο γήπεδό μας. Οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε τέτοια ατμόσφαιρα και παίρνουν κίνητρο. Πρέπει να το απολαύσουμε»