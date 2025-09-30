Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Τους... χόρεψε και πέτυχε γκολάρα ο Τζόλης, 0-1 η Μπριζ στο Μπέργκαμο! (vid) 30-09-2025 20:35 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Club Brugge Atalanta BC ΠΡΟΣΩΠΑ Χρήστος Τζόλης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Εξαιρετική ενέργεια και υπέροχο γκολ με σουτ έξω από την περιοχή σημείωσε ο διεθνής Έλληνας winger στο 38ο λεπτό του αγώνα με την Αταλάντα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Δεύτερο ευρωπαϊκό γκολ για φέτος! Πρεμιέρα το Σάββατο: Το κανάλι με το νέο όνομα που θα παίζει φουλ αθλητικά δωρεάν dailymedia.gr Τι ισχύει για τους ιδιώτες: Επιτρεπόταν ο Μπισμπίκης να οδηγεί το θηρίο των 5 μέτρων και των 200 ίππων; instanews.gr Μετά την κάκιστη περυσινή χρονιά: Η ομάδα που βλέπουν οι μπουκ να απειλεί ΠΑΟ - ΟΣΦΠ για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας menshouse.gr Οι φήμες και η αλήθεια: Ποιο νέο και άφθαρτο κόμμα θα μπορούσε να στηρίξει η Μαρία Καρυστιανού instanews.gr Κοινό, κριτικοί και σκηνοθέτες υποκλίθηκαν: Μη χάσεις απόψε την ταινιάρα με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο που πάει για το κόλπο γκρόσο στα Όσκαρ menshouse.gr «Η Δέσποινα είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη»: Η πρώτη αντίδραση της Βανδή μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη dailymedia.gr Το πρώτο λάθος του Νίκολιτς menshouse.gr Ζήτησε συμβόλαιο θανάτου για να μπει στο τουρμπάτο D50: Η λεμπτομέρεια που σκότωσε τον ωραίο της Formula 1 σε μια δοκιμή menshouse.gr Τους... χόρεψε και πέτυχε γκολάρα ο Τζόλης, 0-1 η Μπριζ στο Μπέργκαμο! (vid) SHARE