Τους... χόρεψε και πέτυχε γκολάρα ο Τζόλης, 0-1 η Μπριζ στο Μπέργκαμο! (vid)

Εξαιρετική ενέργεια και υπέροχο γκολ με σουτ έξω από την περιοχή σημείωσε ο διεθνής Έλληνας winger στο 38ο λεπτό του αγώνα με την Αταλάντα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Δεύτερο ευρωπαϊκό γκολ για φέτος!
