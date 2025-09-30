Σαλιμπά: «Nα αποδείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό»

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του με την Άρσεναλ, εκπροσώπησε τους παίκτες της αγγλικής ομάδας, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (1/10, 22:00) αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Emirates», στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αναλυτικά, τα όσα απάντησε και δήλωσε ο Γουίλιαμ Σαλιμπά:

Για την υπογραφή νέου πενταετούς συμβολαίου: «Είμαι πολύ χαρούμενος που υπογράφω νέο συμβόλαιο με την ομάδα μου. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι με την ομάδα για να κερδίσω κάποια τρόπαια».

Τους παίκτες που υπέγραψαν πρόσφατα μακροπρόθεσμα συμβόλαια και για το αν είναι έτοιμοι να κερδίσουν μαζί τρόπαια: «Φυσικά. Το μόνο που μας λείπει εδώ είναι να κερδίζουμε τρόπαια. Όλοι πιστεύουμε στο έργο και στο μέλλον. Έχουμε μια καλή ομάδα, καλό προσωπικό και έναν καλό προπονητή, οπότε είμαστε κοντά σε αυτή την αλλαγή. Πρέπει να συνεχίσουμε όπως είμαστε για να βεβαιωθούμε ότι θα κερδίσουμε κάποια τρόπαια».

Εάν υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον από άλλες ομάδες: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήμουν πραγματικά συγκεντρωμένος στις ομάδες εκτός έδρας, επειδή ήμουν συγκεντρωμένος μόνο εδώ. Ήξερα ότι ήθελα να μείνω εδώ για περισσότερα χρόνια, οπότε δεν ήμουν πραγματικά συγκεντρωμένος στις άλλες ομάδες. Είμαι πλήρως συγκεντρωμένος στην ομάδα μου».

Εάν σκέφτηκε ποτέ ότι τα πράγματα δεν θα πήγαιναν καλά στο Emirates: «Ναι, φυσικά. Όταν έφτασα το 2020 και δεν έπαιξα για έξι μήνες και μετά με έστειλαν δανεικό, φυσικά είχα κάποιες αμφιβολίες. Σκέφτηκα ότι ίσως δεν θα έπαιζα ποτέ για αυτήν την ομάδα, αλλά είπα στον εαυτό μου ότι δεν μπορούσα να φύγω από αυτήν την ομάδα χωρίς να παίξω. Δεν τα παράτησα. Έφυγα δανεικός, έπαιξα μερικά παιχνίδια, επέστρεψα εδώ και άρχισα να παίζω σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου που δεν τα παράτησα ποτέ».

Τα τελευταία βήματα που πρέπει να γίνουν για την κατάκτηση ενός τροπαίου με τον Μίκελ Αρτέτα: «Είμαστε πάντα κοντά, αλλά αν δεν κερδίσουμε, είναι επειδή μας λείπει κάτι. Κάθε χρόνο γινόμαστε καλύτεροι και έχουμε πάρει πολλές εμπειρίες από τις τελευταίες τρεις σεζόν. Πάντα ήμασταν κοντά, αλλά τώρα ξέρουμε πώς είναι η Premier League και το Champions League, οπότε πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε και να αποδείξουμε στο γήπεδο ότι είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε».

Aν η πεποίθηση για τη νίκη έχει αναπτυχθεί μέσα στην ομάδα: «Είμαι εδώ τρία χρόνια και κάθε σεζόν που τερματίζεις δεύτερος θυμώνεις λίγο περισσότερο. Θέλεις να μπορείς να πας διακοπές και να γιορτάσεις τα τρόπαια που έχεις κερδίσει με την ομάδα σου, οπότε όταν τερματίζεις δεύτερος οι διακοπές δεν είναι και τόσο καλές».