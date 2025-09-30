Μουκουντί: «Πολύ χαρούμενος που συνεχίζω, είμαστε στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων μας» (pic)

Ο Άρολντ Μουκουντί λίγο μετά τις ανακοινώσεις για την επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ μέχρι το 2029, στέλνει το δικό του μήνυμα!

Ο διεθνής Καμερουνέζος αμυντικός, εξέφρασε την χαρά του που συνεχίζει με τον Δικέφαλο στο στήθος ενώ σημειώνει πως η ομάδα βρίσκεται στο… δρόμο για να πετύχει τους στόχους της.

«Πολύ χαρούμενος που συνεχίζω την περιπέτεια με αυτόν τον σύλλογο. Στον δρόμο για την επίτευξη των στόχων μας. Μόνο ΑΕΚ», ανέφερε ο Μουκουντί.

Νωρίτερα η ΑΕΚ θυμίζουμε ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του με τον διοικητικό ηγέτη του Club Μάριο Ηλιόπουλο να σφραγίζει την συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή στον οποίο είπε πως μεταξύ άλλων: «Σε αυτή τη νέα σελίδα που χτίζουμε εδώ, θέλω να είμαστε μαζί. Θέλω να είμαστε μαζί για πολλά χρόνια, για όσα αγαπάς να είσαι στο ποδόσφαιρο, και για όσο θέλεις να είσαι μονομάχος σε κάθε παιχνίδι, μέσα και έξω από την Αρένα. Στις μικρότερες… αρένες. Γι’ αυτό θέλω να κάνουμε αυτή την πολύ σοβαρή συμφωνία που κάνουμε σήμερα, ώστε να μείνεις στη σπουδαία ομάδα μας τουλάχιστον έως το 2029».