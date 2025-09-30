ΑΕΚ: Μουκουντί μέχρι το 2029 - «Μαζί μας για πολλά χρόνια», του είπε ο Ηλιόπουλος! (vid)

Κίνηση-ματ από την ΑΕΚ, που έδεσε τον Άρολντ Μουκουντί μέχρι το 2029, με τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας Μάριο Ηλιόπουλο να ανακοινώνει τα ευχάριστα!

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, όπως έγινε γνωστό, συναντήθηκε σήμερα με τον διεθνή Καμερουνέζο αμυντικό και οι δυο άνδρες σφράγισαν την συμφωνία για επέκταση του συμβολαίου για έναν επιπλέον χρόνο (το προηγούμενο είχε ισχύ μέχρι το 2028).

Είναι μια κίνηση μεγάλης σημασίας για τον Δικέφαλο, με δεδομένο πως ο Μουκουντί αφενός αποτελεί τον πυλώνα της κιτρινόμαυρης άμυνας και αφετέρου, υπήρχαν έντονες σειρήνες το τελευταίο διάστημα από το εξωτερικό. Η ΑΕΚ με την επέκταση του συμβολαίου του Μουκουντί, στέλνει το δικό της μήνυμα πως ο ποδοσφαιριστής είναι δεμένος και στόχος είναι να μείνει για πολλά χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως του τόνισε και ο κ. Ηλιόπουλος.

Αναλυτικά όλα όσα του είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ανακοινώνοντας επί της ουσίας και την συμφωνία μαζί του:

«Είμαστε εδώ, στην Αρένα. Η Αρένα είναι επίσης μια βαριά λέξη, γιατί δείχνει ότι μπαίνουν μέσα μονομάχοι για να κερδίσουν, να κατακτήσουν. Είναι επίσης, εδώ όπου κάθε λίγες ημέρες γίνεσαι κανονικός μονομάχος, με στόχο να φέρεις τα καλύτερα αποτελέσματα γι’ αυτή την ιστορική ομάδα.

Πλέον γνωρίζεις ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εκπληκτική ιστορία, είναι μια ομάδα που έχει σπουδαία εικόνα. Και είμαστε εδώ με στόχο να χτίσουμε τη νέα σελίδα για τη σπουδαία μας ομάδα. Είσαι πρωταγωνιστής, είσαι ένα άτομο που μας αρέσει. Όχι μόνο γιατί είσαι καλός παίκτης, αλλά γιατί είσαι και ένα σύμβολο για τους οπαδούς μας και για εμάς. Είσαι ένα άτομο με κουλτούρα, είσαι ένα άτομο που κατανοεί τις οικογενειακές αξίες, το έχω συζητήσει και με τη σύζυγό σου και είναι κάτι παρόμοιο εδώ, ότι είσαι παιδί της ΑΕΚ. Με αλλά λόγια είσαι κομμάτι της οικογένειας της ΑΕΚ.

Σε αυτή τη νέα σελίδα που χτίζουμε εδώ, θέλω να είμαστε μαζί. Θέλω να είμαστε μαζί για πολλά χρόνια, για όσα αγαπάς να είσαι στο ποδόσφαιρο, και για όσο θέλεις να είσαι μονομάχος σε κάθε παιχνίδι, μέσα και έξω από την Αρένα. Στις μικρότερες… αρένες. Γι’ αυτό θέλω να κάνουμε αυτή την πολύ σοβαρή συμφωνία που κάνουμε σήμερα, ώστε να μείνεις στη σπουδαία ομάδα μας τουλάχιστον έως το 2029.

Προφανώς, όπως γνωρίζεις, στη ζωή υπάρχουν τα καλά και τα κακά μυαλά. Οπότε όποιος αγαπάει, νοιάζεται και είναι αφοσιωμένος στην ΑΕΚ, θα καταλάβει πόσο σοβαρή είναι η συμφωνία μας σήμερα. Οι άνθρωποι που είναι διπρόσωποι και δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα αυτής της σημερινής συνάντησης και συμφωνίας… Τι να κάνουμε; Το πρόβλημα είναι δικό τους».

Θυμίζουμε πως ο Αρολντ Μουκουντί ανήκει στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2022, όταν και είχε αποκτηθεί από την Σεντ Ετιέν έχοντας κατακτήσει το νταμπλ της σεζόν 2022/2023. Με την Ένωση μετρά 90 εμφανίσεις, έχοντας σκοράρει και εννιά τέρματα.