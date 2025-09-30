ΑΕΛ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Βόλο

Η ΠΑΕ ΑΕΛ ενημέρωσε πως έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος απέναντι στον Βόλο.

Πιο αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο τον ΝΠΣ Βόλος στο AEL FC ARENA (04/10, 20:30).

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:

Νότιο πέταλο (Θ1Α-1Β, Θ2, Θ23): 15€

Ανατολική κερκίδα (Θύρες 3-10): 20€

Δυτική κερκίδα (Θύρες 19-22 και Θύρες 14-17): 30€

Παιδικό Εισιτήριο (έως 12 ετών) με δυνατότητα έκδοσης μόνο από τα γραφεία της ΠΑΕ: 10€

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται:

μέσω των γραφείων της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet

Τρίτη (30/09): 09:00 – 18:00

Τετάρτη (01/10): 09:00 – 18:00

Πέμπτη (02/10): 09:00 – 18:00

Παρασκευή (03/10): 09:00 – 18:00

Σάββατο (04/10): 10:00 – 15:00

μέσω WEB

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων στο γκισέ του γηπέδου, και το σύστημα της More θα κλείσει στις 19:30 το απόγευμα την ημέρα του αγώνα!

! ΤΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ !

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου, του αριθμού ΑΜΚΑ, καθώς και του αριθμού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του κάθε φιλάθλου.

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2025/2026, σύμφωνα με τη σχετική κυβερνητική απόφαση, δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου των φιλάθλων. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης εφαρμογής, ως εκ τούτου, αποτελεί βασική προϋπόθεση εισόδου στο γήπεδο. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή Gov.gr Wallet, η οποία είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών taxis net/web banking, καθώς και η κατοχή επιβεβαιωμένου κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να το κάνουν εδώ.

Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι τα δηλωθέντα στοιχεία στην πλατφόρμα της More.com της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που θα δηλωθούν προς ταυτοποίηση στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Αναφορικά με την ταυτοποίηση των κατοίκων του εξωτερικού στην εφαρμογή Gov.gr Wallet μέσω της επιλογής «Event Tickets», σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από κατόχους διαβατηρίων NFC τεχνολογίας ή νέων ταυτοτήτων NFC τεχνολογίας.

Ο δηλωθείς αρ. διαβατηρίου NFC τεχνολογίας ή ο δηλωθείς αρ. ταυτότητας NFC τεχνολογίας, κατά την αγορά του εισιτηρίου, θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον αρ. διαβατηρίου/ταυτότητας που θα χρησιμοποιηθεί στην ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, σε διαφορετική περίπτωση δε θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση του εισιτηρίου.

Κατά την αγορά του εισιτηρίου παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας, αλλά και τα στοιχεία κατόχου μόνο με κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

Η επιλογή «Event Tickets» δεν απευθύνεται στους κατοίκους του εξωτερικού που διαθέτουν ελληνικό διαβατήριο.

Παρακαλείσθε να μην επιλέγετε το «skip» καθώς στο τέλος ακυρώνεται η όποια κίνηση έχει πραγματοποιηθεί, ακόμη κι αν έχει επιτραπεί η εισαγωγή κωδικού εισιτηρίου.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή ακόμη και άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο support.gov.gr/guide.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό εισιτήριο και τις οδηγίες χρήσης του, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα εδώ.