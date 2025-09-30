Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του Βόρειου και Νότιου Ομίλου

Πιο αναλυτικά:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Καβάλα – Μακεδονικός, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ , 05/10/25 16:00
Νίκη Βόλου- Πας Γιάννινα, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, 04/10/25 14:00, Action 24
Ποτ Ηρακλής- Νέστος Χρυσούπολης, ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ , 05/10/25 16:00
Αναγ.Καρδίτσας – Καμπανιακός , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 04/10/25 14:00
Π.Α.Ο.Κ Β’ – Asteras Aktor B’, ΓΗΠΕΔΟ Μ.Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ,04/10/25 14:00 Athletico.gr
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Μαρκό – Πανιώνιος, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,05/10/25 14:00, Athletico.gr
Xανιά – Athens Kallithea fc, ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, 05/10/25 14:00
Ηλιούπολη – Αιγάλεω , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 04/10/25 14:00
Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα, Π.Κ ΡΕΝΤΗ, 05/10/25 14:00, Action 24
Eλλάς Σύρου – Παναργειακός, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ,05/10/25 13:00