AEK: Στην Εθνική Ελπίδων ο Καλοσκάμης (vid)

Η δυναμική επιστροφή του Δημήτρη Καλοσκάμη - μετά τον τραυματισμό του στην κλείδα - και οι πολύ καλές του εμφανίσεις με την φανέλα της ΑΕΚ, τον φέρνουν και πάλι στην εθνική Ελπίδων.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός της Ενωσης, που έχει κάνει δυναμικό come back από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα και βρίσκεται δυνατά στο rotation του Μάρκο Νίκολιτς μετρώντας πέντε συμμετοχές, κάνοντας το καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο του παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό με γκολ και ασίστ, βρίσκεται στις επιλογές του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Αυτή η εξαιρετική εικόνα του 20χρονου μεσοεπιθετικού επί της ουσίας ήταν που του έδωσε και το εισιτήριο για την κλήση του στην εθνική Ελπίδων για τους εκτός έδρας αγώνες του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U21 με Γερμανία (10/10) και Λετονία (14/10). Ο Καλοσκάμης βρίσκεται λοιπόν στη λίστα και θα βοηθήσει την Ελπίδων σε αυτά τα δυο παιχνίδια.

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού και του Ατρόμητου μετρά 6 συμμετοχές με την U21 της Εθνικής, 12 με την U19 (3 γκολ) και 10 με την U17 (3 γκολ) όντας επί της ουσίας διεθνής με όλα τα κλιμάκια και με στόχο βεβαίως σύντομα να βρεθεί και στην Ανδρών...

Την ίδια ώρα, δύο ποδοσφαιριστές από την Κ19 της ΑΕΚ περιλαμβάνονται στις κλήσεις του προπονητή της Εθνικής Νέων, Βαγγέλη Μόρα. Πρόκειται για τον 18χρονο σέντερ φορ Ζωη Καραργύρη που ήρθε απο την Ουτρέχτη και ξεχωρίζει, έχοντας 7 γκολ σε αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του αναπτυξιακού πρωταθλήματος της Super League Κ19 αλλά και τον επίσης 18χρονο στόπερ Σταύρο Ψυρόπουλο.